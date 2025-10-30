Servicetekniker

Logent AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2025-10-30


Vi söker nu en servicetekniker till ett stabilt och framgångsrikt företag inom livsmedelsindustrin. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där du blir en viktig kugge i det dagliga underhållsarbetet.
Om tjänsten
Som servicetekniker jobbar du praktiskt med underhåll och reparation av maskinparken i produktionen. Du samarbetar med två andra tekniker och rapporterar till underhållsansvarig.
Arbetet är varierande och innebär både akuta insatser vid driftstopp och planerat förebyggande underhåll. Det kan även förekomma installationsuppgifter och justeringar av maskiner.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag, inklusive morgon- och kvällsjour var tredje vecka.

Dina arbetsuppgifter:
Utföra dagligt underhåll och reparation av produktionsmaskiner


Delta i planerat, förebyggande underhåll


Felsökning av mekaniska och elektriska fel


Dokumentation av utfört arbete i underhållssystem

Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna


Har ett stort tekniskt intresse - gärna för maskiner, el eller styrsystem


Är en lagspelare men trivs också med att jobba självständigt


Tar initiativ och vill lära dig nya saker

Krav för tjänsten:
Minst 1 års erfarenhet av operativt underhållsarbete, t.ex. som servicetekniker eller underhållstekniker


Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift


B-körkort

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av el, pneumatik och/eller hydraulik


Vana av FU-arbete (förebyggande underhåll)


Kunskaper i MIG-svetsning (certifikat är ett plus)


Erfarenhet av arbete enligt 5S, Lean eller liknande metoder

Mer detaljer kring tjänsten
Du kommer arbeta på ett välkänt företag inom livsmedelsbranschen, med sin produktion belägen i Malmö. Det är en trygg arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9580981

