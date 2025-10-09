Servicetekniker
Vill du arbeta med modern teknik och utvecklas inom hydraulik? Vi söker nu en hydraultekniker till en av våra kunder i Karlstad. Här får du en roll med variation, eget ansvar och stora möjligheter att växa - både tekniskt och i yrkesrollen.Dina arbetsuppgifter
Som hydraultekniker kommer du bland annat att:
• Installera, felsöka och reparera hydrauliska system och komponenter
• Utföra förebyggande underhåll och service ute hos kunder samt i verkstaden
• Arbeta med rördragning och montage av hydrauliksystemProfil
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom mekanik, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
• B-körkort (krav)
• Ett strukturerat arbetssätt och god känsla för service
Det är meriterande om du har erfarenhet av hydraulik och ritningsläsning, men kunden utbildar gärna rätt person.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
