2025-09-20
Vi söker en händig servicetekniker till Hermelinen Träning i Luleå och Sävast
Hermelinen Träning växer och vi vill nu förstärka vårt team med en person som kan ta hand om underhåll och reparationer av vår gymutrustning.
Om rollen
Som servicetekniker hos oss ansvarar du för att vår träningsutrustning alltid är i toppskick. Du kommer arbeta med förebyggande underhåll, felsökning och reparationer på våra tre anläggningar. Du ansvarar för kontakt med leverantörer och beställning av reservdelar. Arbetet är varierande och kan innebära allt från att byta delar och justera maskiner till hantering av ljud och bild i våra lokaler.
Vi söker dig som:
Är tekniskt lagd och gillar att lösa problem
Har breda praktiska kunskaper, gärna inom mekanik, service, ljud och bild
Är noggrann, självständig och initiativrik
Trivs med att arbeta fritt men också i nära samarbete med kollegor
Vi erbjuder:
En heltidstjänst i en inspirerande träningsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner för underhåll
Ett socialt och trevligt arbetsklimat på våra anläggningar
Vill du vara en del av Hermelinen Träning och bidra till att våra medlemmar får den bästa träningsupplevelsen? Skicka din ansökan till anna.falck@hermelinen.se
senast 3 oktober.
Heltid
Sista ansökningsdag 3 oktober
Tillträde 1 december
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: anna.falck@hermelinen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkarhuset Hermelinen AB
(org.nr 556397-9714)
Sandviksgatan 60 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
Hermelinen City / Hermelinen24 / Hermelinen Sävast Jobbnummer
9518709