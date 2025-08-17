Servicetekniker
Hesselberg Maskin AB söker, i samarbete med Randstad, engagerade och drivna servicetekniker till vårt team i Aitik. Detta är en tillsvidareanställning direkt hos Hesselberg Maskin AB, där du erbjuds möjligheten att utvecklas i en innovativ och dynamisk arbetsmiljö.
Hesselberg Maskin fortsätter sin fantastiska resa och behöver nu utöka sin styrka i Aitik och Gällivare med 4 st servicetekniker. Vi behöver 4 personer till 7/7 skiftgång förmiddag/dag och en person till vårt 7/7 skift som inkluderar även nätter. Med allt spännande som händer på Hesselberg finns stora möjligheter att växa och utvecklas inom företaget långsiktigt för den som vill. Vi erbjuder en rolig och varierande miljö där du får arbeta med den senaste tekniken som ligger i framkant i branschen. För rollen till vårt skift som inkluderar nätter ställs ett högre krav på datorvana och där är det nödvändigt att besitta mycket goda datorkunskaper.
Hesselberg har ett behov av ett brett spektra av kompetenser så som: el/elektronik, svets, hydraulik, god kunskap om dieselmotorer, god datavana, eller helt enkelt bara att du är en riktigt duktig mekaniker. En förutsättning, oavsett var din spetskompetens ligger, är dock att du har erfarenhet, samt ett intresse av att skruva i fordon -gärna tyngre fordon.
Vi söker såväl juniora som mer seniora servicetekniker till vårt team där alla kommer att få bidra med just sin specifika kompetens, det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom Hesselbergs interna utbildningspaket för att fylla eventuella kompetensbehov hos individen.
Vill du bygga din karriär med Hesselberg Maskin? Nästa steg på sikt kan som exempel vara: skiftledare, arbetsledare, serviceledare, produktspecialist eller något helt annat beroende på vart just du vill, möjligheterna finns hos oss!
Vi ser gärna sökanden från hela landet och det kan finnas möjlighet till att vi kan hjälpa till med boende för dig som vill flytta till Gällivare med sin fantastiska natur och sina exceptionella möjligheter till friluftsliv. Utöver stimulerande arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön och utvecklingsmöjligheter, erbjuder vi även förmåner som friskvård och läkarbidrag samt möjlighet till bonus.
Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt av Hesselberg Maskin, vi kommer att intervjua kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att ansöka om detta känns som en roll för dig.
Ansvarsområden
I tjänsten ingår många varierande arbetsuppgifter, exempelvis:
• Byta komponenter på maskiner
• Felsökning
• Vanlig service -Oljebyten, ta oljeprover m.m
• Reparera dieselmotorer
• En hel del fordonsel
• Du kommer att komma i kontakt med datoriserade enheter så viss datavana behövs, sedan kan man lära sig det man behöver
• Allt från små givarjusteringar till stora komponenter som ska justeras in
• Installation och underhåll av Komatsus AHS-system för förarlösa fordon, -FrontrunnerKvalifikationer
• Några års relevant erfarenhet av mekanik
• God svenska i tal och skrift
• Goda engelska kunskaper i tal och skrift
• Körkort B, manuell växellåda
Meriterande:
• All typ av utbildning mot mekanik, tunga maskiner etc.
• Kunskaper inom svetsning
• Kunskap om dieselmotorer
• Kunskaper inom hydraulik
• Kunskaper inom el/elektronik
• Kunskaper inom el-högspänning
• Kunskap inom automation/IT/nätverk
Då tjänsten är väldigt bred så kan du komma från många olika bakgrunder, men bara några exempel på lämpliga tidigare erfarenheter kan vara: lastbilsmekaniker, elektriker, svetsare, arbete med att trimma bilmotorer, mekaniker på borr-rigg, servicetekniker m.m.Om företaget
Hesselberg Maskin AB
Hesselberg maskin AB ingår i Sigurd Hesselberg Group AS som funnits sedan 1897 i Norge. Verksamheten i Sverige är huvudsakligen inom och mot gruvnäringen som maskin- och service leverantör, men även mot övriga entreprenadkunder med service och underhåll. Hesselbergkoncernen Norge och Sverige har idag över 300 anställda och är en norskägd koncern med solid ekonomi och verksamhet på flera marknader. Vi är en stolt leverantör av Komatsu gruv -och entreprenadmaskiner. Vi har verksamhet i Sverige på orterna Kiruna, Gällivare, Svappavaara och Pajala. Ersättning
