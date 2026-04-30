Servicetekniker - Ventilation, Värme & Kyla Till Cretec
Vill du arbeta i en teknisk roll där du får kombinera problemlösning, kundkontakt och arbete med system kopplat till driftsättning, felsökning och optimering? Hos CRETEC får du möjlighet att utvecklas inom styr och regler i en organisation där projektering och utförande arbetar tätt tillsammans för att skapa smarta och hållbara lösningar.
Vi förstärker nu teamet med flera styr- och reglertekniker och söker dig som vill arbeta nära tekniken och samtidigt vara en viktig del i leveransen till kund.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Som servicetekniker på CRETEC arbetar du med driftsättning, felsökning och optimering av styrsystem kopplade till ventilation, värme och kyla i fastigheter och anläggningar. Du säkerställer att systemen fungerar enligt projekterade värden och bidrar till energieffektiva och väl fungerande inneklimat. Arbetet sker både via dator och ute på plats hos kund, där du justerar parametrar i styrsystem, analyserar driftdata och identifierar förbättringsmöjligheter. Du arbetar strukturerat utifrån checklistor och interna systemstöd och har stöd av kollegor med hög kompetens inom styr, VS och ventilation. Rollen innebär nära samarbete med projektörer och programmerare samt löpande dialog med kund och beställare.
Tjänsten innebär resor i samband med installation och driftsättning av system, främst inom södra Sverige. Arbetet sker ofta i slutfasen av byggprojekt och planeras vanligtvis i mycket god tid. Du utgår från Växjö och arbetar även i projekt kopplade till Halmstad, med regelbundet erfarenhetsutbyte mellan CRETECs olika kontor. CRETEC arbetar främst i styrsystem från Abelko, Regin och Bastec samt egenutvecklade automationslösningar som stödjer arbetet i fält.
Dina arbetsuppgifter som servicetekniker:
• Driftsätta och optimera styrsystem inom ventilation, värme och kyla
• Felsöka och justera styr- och reglersystem via dator och panel
• Säkerställa att anläggningar fungerar enligt projekterade värden
• Analysera driftdata och identifiera förbättringsmöjligheter
• Samarbeta med projektörer, programmerare och tekniker
• Ha dialog med kund och bidra till goda relationer
• Genomföra uppföljningar såsom sommar- och vinterprovningar
• Hantera garantiärenden kopplade till funktion och prestandaProfil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta både praktiskt och systemnära. Du har en lösningsorienterad inställning och uppskattar att arbeta nära både kollegor och kunder.
Du kan exempelvis ha bakgrund som:
• elektriker
• automationstekniker
• kyltekniker
• larmtekniker
• servicetekniker inom fastighet eller industri
• Ventilationsmontör
eller annan teknisk roll med förståelse för styrsystem och logik.
Vi ser gärna att du:
• har god datorvana
• har intresse för teknik och felsökning
• har förståelse för el, styr eller PLC
• har B-körkort
• behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av styr- och reglersystem är meriterande men inte ett krav, rätt person kan utvecklas i rollen.
Vi erbjuder dig
Hos CRETEC arbetar projektering och utförande nära varandra, vilket ger snabb återkoppling på tekniska lösningar och skapar effektiva projekt med hög kvalitet. Organisationen präglas av korta beslutsvägar, stort tekniskt engagemang och en kultur där kompetensutbyte och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Du blir en del av ett team med hög kompetens inom styr, VS och ventilation där samarbete mellan olika teknikområden bidrar till bättre lösningar för slutkunden. Bolaget ligger i framkant inom teknik och energieffektiva system och arbetar kontinuerligt med att utveckla både arbetssätt och kompetens.
Vi erbjuder dig:
• Möjlighet att utvecklas inom styr och regler tillsammans med erfarna kollegor
• En varierad roll med både teknik, problemlösning och kundkontakt
• Förmånsbil
• Nya och trivsamma lokaler med god arbetsmiljö
• Ett tekniskt team med hög kompetens inom VS, ventilation och styr
• Kort beslutsvägar och möjlighet att påverka arbetssätt och tekniska lösningar
• Möjlighet att vara en del av ett bolag som ligger i framkant inom teknik och energieffektiva lösningar
Övrig information
Placering: Växjö
Omfattning: Heltid
Start: enligt överenskommelse
Vi har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Ansökan sker via Maxkompetens hemsida. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på telefon 073-320 56 35 eller via e-post nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. All dialog hanteras självklart med full konfidentialitet.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
CRETEC är ett ägarlett teknikföretag med verksamhet inom VS, ventilation, styr och projektering. Genom att kombinera projektering och utförande inom samma organisation skapar CRETEC effektiva, hållbara och väl genomtänkta lösningar för sina kunder.
Bolaget har kontor i Växjö, Jönköping, Gislaved, Halmstad och Kalmar och arbetar i nära samarbete mellan orterna för att ta tillvara kompetens och erfarenhet. Med hög teknisk kompetens och ett stort engagemang i varje projekt strävar CRETEC efter att leverera lösningar som är rätt dimensionerade - både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Kulturen präglas av samarbete, korta beslutsvägar och en vilja att ständigt utveckla både teknik och arbetssätt. CRETEC vill ligga i framkant inom energieffektiva system och modern fastighetsteknik, där styrning och optimering av installationer blir en allt viktigare del av helheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
352 36 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cretec Installation AB
