Servicetekniker - Stora höga
Är du en driven servicetekniker som vill arbeta i ett växande företag med stark lagkänsla?
Till MLTs serviceenhet i Stora Höga söker vi nu för kunds räkning en servicetekniker. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta nära kompetenta kollegor och vara en viktig del av ett team som värdesätter kvalitet, samarbete och nöjda kunder. Trivs du med eget ansvar och att lösa problem ute hos kund? Då kan detta vara rollen för dig.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som servicetekniker kommer du ingå i vårt serviceteam i Stora Höga där arbetsuppgifterna kan variera från serviceuppdrag ute hos kund som till olika uppdrag i våra verkstäder.
Som servicetekniker hos oss är huvudsysslan att reparera/renovera/serva och installera olika typer utav pumpar. Du kommer även att arbeta med elmotorer, hydraulcylindrar, bälgar och fläktar.
Tjänsten innebär att du utför service och uppgradering utav roterande och statisk utrustning. Du kommer mest att arbeta på verkstaden i Stora Höga men någon dag i veckan är det arbete ute hos kunder i region väst. Vid större stoppjobb hos kund kan det innebära 1-2 veckors arbete med övernattningar. Detta sker några gånger per år. Om du är intresserad av att resa mycket på servicejobb finns det möjligheter att göra det.
Förutom att ha ansvar för uppdrag till kunder kommer du exempelvis att:
Vara ett stöd och bidra med kunskap till den interna säljorganisationen.
Ha kontakt med kunder, hjälpa till vid frågor och problemlösning.
Medverka ihop med kollegor inom andra serviceområden i bolaget.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet inom service och reparationer av mekanisk utrustning så som pumpar, motorer, transportskruvar, kompensatorer etc.
Erfarenhet från externa kund och leverantörskontakter.
Goda datorkunskaper
Tekniskt intresserad och kunnig
B- Körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett stort intresse för maskiner och ett driv för felsökning och service. Vi tror du har erfarenhet som underhållsreparatör, mekaniker eller hydraultekniker. Det är viktigt att du är bra på felsökning och problemlösning.
Som person är du ansvarsfull och flexibel samt gillar ordning och reda på arbetsplatsen. Erfarenhet inom roterande utrustning, teknisk utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet inom service och reparationer av mekanisk utrustning så som pumpar, motorer, transportskruvar, bälgar etc.
Arbetet kommer till viss del att vara teambaserat vilket ställer krav på god samarbetsförmåga samtidigt som du också måste kunna arbeta på egen hand när så krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7672810-1978298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
444 60 STORA HÖGA
