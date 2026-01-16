Servicetekniker - Stockholm, Granzow AB
Är du en problemlösare som trivs med att ta eget ansvar och arbeta självständigt? Vi söker en servicetekniker som vill vara med och leverera högkvalitativ service till våra kunder i Stockholmsregionen.
Om rollen
Som servicetekniker hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du är ute hos våra kunder i Stockholmsregionen - allt från mindre verkstäder till stora processindustrier. Du arbetar med kompressorer och efterbehandlingsutrustning för bland annat industriluft, och dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll
• Felsökning
• Nyinstallationer
• Planering och bokning av egna uppdrag
• Dokumentation i affärssystemet Jeeves
Du utgår från hemmet med servicebil och ingår i ett engagerat team med teamledare, teknisk support och andra servicetekniker. Viss övernattning och beredskap (en vecka per kvartal) ingår i tjänsten.
Om dig
För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar för hela processen - från planering till slutdokumentation i vårt affärssystem. Du arbetar självständigt ute hos olika kunder, där du felsöker, löser problem, reparerar och säkerställer att allt fungerar optimalt.
För tjänsten krävs:
• Erfarenhet som servicetekniker, mekaniker, reparatör eller liknande
• Erfarenhet av att arbeta självständigt
• Minst gymnasieutbildning - gärna inom teknik, automation eller service
• Kunskap inom mät-, styr- och reglerteknik samt vana vid felsökning
• Kunskap att läsa elschema
• God datorvana och dokumentationsförmåga
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är lösningsorienterad och trivs i en självständig roll där god struktur och planering är viktigt. Du har kundfokus, vill leverera god service och upprätthålla goda kundrelationer. Din förmåga att hantera stressiga situationer, självständigt prioritera i arbetet och lösa problem är viktiga egenskaper i den här rollen.
Hos oss får du
• En ekonomiskt stabil arbetsgivare
• Ett fritt och ansvarsfullt arbete med stor variation
• Möjlighet att utvecklas tekniskt och professionellt
• En arbetsmiljö där service och kvalitet står i centrum
• Ett stöttande team och en arbetsgivare som värdesätter din insats
• Friskvårdsbidrag, företagshälsovård och hälsoundersökningar
Om Granzow
Granzow är i Sverige en av de fyra största aktörerna på kompressor- och tryckluftsmarknaden.
Vår position är effektivt understödd av några av de marknadsledande tillverkarna av kompressorer och luftbehandlingsutrustning.
Granzow AB etablerades i Sverige 1968 av familjen Granzow, idag är vi dotterbolag till finska Sarlin OY AB. Förutom det svenska och finska bolagen har vi även systerbolag i Norge. Det svenska Granzow har sedan starten varit verksamt inom områdena pneumatik, trycklufts- och högtrycksteknik. Efter förvärv av Bahco Kraftverktyg/Greiff Tryckluft 1988 har verksamheten koncentrerats till kompressor- och tryckluftsteknik.
Vid vårt huvudkontor i Enköping finns företagsledning och de centrala funktionerna för försäljning, service och administration. Lokalt i landet har vi service och försäljning på tio orter från Mälardalen och söderut.
Om anställningen
Granzow AB har i denna rekrytering valt att samarbeta med Adecco. Frågor och ansökningar besvaras och behandlas av Adecco. Tjänsten är på heltid och har start så snart vi hittar rätt person. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För tjänsten krävs att du är svensk medborgare - säkerhetsprövning kommer att genomföras då vi har kunder inom säkerhetsklassad verksamhet.
Sista ansökningsdag är den 1 februari.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Åsa Andersson på tel. 073-684 73 29.
