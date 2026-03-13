Servicetekniker - Stockholm
2026-03-13
Vi söker nu en servicetekniker till ett etablerat teknikföretag i Stockholm!Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Vår kund är ett stabilt och väletablerat företag inom teknisk service och installation med verksamhet i södra Stockholm. Företaget har funnits i många år och arbetar med kundanpassade lösningar för fastigheter och organisationer i Stockholmsområdet.
Med egen verkstad och teknisk kompetens i organisationen erbjuder de service, installation och underhåll där kvalitet, långsiktighet och goda kundrelationer står i fokus.Om tjänsten
Som servicetekniker får du en självständig roll där du ansvarar för service, reparationer och installationer ute hos kunder runt om i Stockholm. Du planerar dina arbetsdagar själv och utgår från företagets lokaler i södra Stockholm.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Service, installation och reparation av tekniska lösningar hos kund
Felsökning och problemlösning direkt på plats
Ta mått och dokumentera för kommande reparationer eller produktion
Enklare svets- och monteringsarbete vid behov
Du blir en viktig kontaktpunkt mot kunder och representerar företaget professionellt vid varje uppdrag.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet som servicetekniker, tekniker eller liknande praktisk roll
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Kunskap inom svagström eller annan teknisk elkompetens
Rätt inställning - driven, serviceinriktad och vill utvecklas i yrketÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559121-6204)
STOCKHOLM
Kraftsam R&B Jobbnummer
9795757