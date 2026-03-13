Servicetekniker - Stockholm

Kraftsam Personal AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-03-13


Visa alla montörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker nu en servicetekniker till ett etablerat teknikföretag i Stockholm!

Publiceringsdatum
2026-03-13

Om företaget
Vår kund är ett stabilt och väletablerat företag inom teknisk service och installation med verksamhet i södra Stockholm. Företaget har funnits i många år och arbetar med kundanpassade lösningar för fastigheter och organisationer i Stockholmsområdet.
Med egen verkstad och teknisk kompetens i organisationen erbjuder de service, installation och underhåll där kvalitet, långsiktighet och goda kundrelationer står i fokus.

Om tjänsten
Som servicetekniker får du en självständig roll där du ansvarar för service, reparationer och installationer ute hos kunder runt om i Stockholm. Du planerar dina arbetsdagar själv och utgår från företagets lokaler i södra Stockholm.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Service, installation och reparation av tekniska lösningar hos kund
Felsökning och problemlösning direkt på plats
Ta mått och dokumentera för kommande reparationer eller produktion
Enklare svets- och monteringsarbete vid behov

Du blir en viktig kontaktpunkt mot kunder och representerar företaget professionellt vid varje uppdrag.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet som servicetekniker, tekniker eller liknande praktisk roll
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Kunskap inom svagström eller annan teknisk elkompetens
Rätt inställning - driven, serviceinriktad och vill utvecklas i yrket

Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbfeed 1304".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Personal AB (org.nr 559121-6204)
Stockholm (visa karta)
103 16  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Jobbnummer
9795757

Prenumerera på jobb från Kraftsam Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Personal AB: