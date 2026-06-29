Servicetekniker - Kiruna
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Kiruna Visa alla vvs-jobb i Kiruna
2026-06-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Är du en vass servicetekniker redo för nya utmaningar?Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
airteam är en renodlad ventilationsspecialist med ett tekniskt djup som få i branschen kan matcha. Genom att fokusera helt på ett område, och göra det med ovanlig precision och erfarenhet, har airteam byggt en spetskompetens som levererar verkligt mervärde för sina kunder. Den smala spetsen är styrkan.
I komplexa projekt är ventilationens kvalitet direkt beroende av den som ansvarar för den. airteam har gjort just det här hundratals gånger tidigare, med fullt fokus och ett ansvar som inte delas upp eller delegeras. I en tid då krav på energieffektivitet, inomhusklimat och hållbarhet ständigt ökar är det precis den typen av specialist som gör skillnad.Om tjänsten
Som Servicetekniker arbetar du självständigt eller tillsammans med kollegor ute på fältet med montage, service och mindre ombyggnationer av ventilationssystem. Du utgår från servicebil och ansvarar för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt.
Vi söker dig som har god kunskap inom ventilation och ett hantverksmässigt arbetssätt. Du är van att ta egna initiativ och fatta välgrundade beslut för att driva arbetet framåt och lösa de utmaningar som uppstår i vardagen.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av montagearbeten, god ritningsförståelse samt grundläggande datavana och kan hantera Officepaketet. Du trivs med ett varierande arbete där du möter olika kunder och arbetar med både större och mindre uppdrag.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av service- och underhållsarbeten, ex. byte av filter och fläktar.
Några års erfarenhet av ventilationsservice och injustering.
B-körkort.
God datavana och kan hantera Officepaketet.
Grundläggande elkunskaper, gärna med erfarenhet av arbete med lågspänningsanläggningar (meriterande).Övrig information
I denna rekrytering samarbetar airteam med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Industrivägen 9 (visa karta
)
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Airteam Kiruna Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski peter.letowski@kraftsam.se Jobbnummer
9983950