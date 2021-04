Servicetekniker - Folkpool, Stockholm - Retail Knowledge Sweden AB - Finmekanikerjobb i Stockholm

Retail Knowledge Sweden AB / Finmekanikerjobb / Stockholm2021-04-11Servicetekniker spabad- och pool - Folkpool, StockholmFolkpool fortsätter att expandera och söker nu servicetekniker till sin satsning i Stockholm. Är du en person som är teknisk kunnig och har en god social förmåga? Då är detta tjänsten för dig. Välkommen att få vara med på Folkpools fortsatta resa framåt!2021-04-11Du kommer att utgå från din basenhet på morgnarna (Kungens Kurva) där står även företagets bilar som du använder i tjänsten. Uppgifterna kommer att vara varierande och ingen dag är den andra lik. Du kommer främst att utföra service på våra produkter som spabad samt pooler ute hos våra befintliga och nya kunder. Du är stationerad på vår serviceavdelning i Kungens Kurva. Tjänsteresor förekommer ibland. Våra arbetstider är måndag till fredag, ibland förekommer övertid samt helgarbete.Du representerar Folkpool och företagets produkter som ska ge våra kunder en lång och bekymmersfri badupplevelse. Detta ger vi genom att ha en hög kvalitet på våra produkter och på supporten. Som en i teamet kommer du i första hand arbeta med teknisk support på våra spabad och pooler mot konsument. Folkpools uppgift är att erbjuda ett komplett produktsortiment för etableringar av pooler och spabad, samt serva befintliga och nya anläggningar. Folkpools verksamhet bygger på långsiktighet och ansvarstagande.Vi söker dig som är en noggrann, tekniskt kunnig problemlösare och tycker om kundkontakter. För oss är det viktigt att du tycker om att skapa långsiktiga relationer så att kunderna blir återkommande. Arbetsuppgifterna är varierande men innebär främst att ge support till våra slutkunder och lösa tekniska frågor rörande våra spabad och pooler över telefon och via servicebesök. Det gäller både garantiärenden samt övriga serviceärenden. Det är meriterande om du har erfarenhet från ett tekniskt yrke inom exempelvis el och installationer eller som servicetekniker.Vem är du:Du är en problemlösare som gillar att ha kontakt med människor.Du bör ha teknisk kunskap eller jobbat som servicetekniker med el och/eller vatten.Du talar och skriver det svenska språket obehindrat och har även god kunskap i att läsa engelskaDu är ordningsam och bra på att administrera ärenden.Du har körkort.Vi erbjuder:Stöd och utbildning av våra produkter. Möjlighet att vara med och påverka produktutveckling och serviceandan. Kunniga och trevliga arbetskamrater. Möjlighet att utvecklas inom vårt starkt växande företag.AnställningsvillkorTitel: ServiceteknikerAnställningstyp: TillsvidareAnställningsgrad: 100%Löneform: FastPlacering: Kungens KurvaStart: Omgående enligt överenskommelseI denna rekrytering samarbetar vi tillsammans med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof fd, Såsser. Vi tar inte emot ansökningar via mail!Retail Knowledge har rekryterat talanger till detaljhandeln sedan 2002.Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-27Retail Knowledge Sweden AB5683671