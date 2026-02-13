Servicestjärnor inom event, bar & servering i Jönköping
2026-02-13
Leverera service med oss!
Carotte har varit en del av Jönköpings service- och eventscen ett tag nu, och vi fortsätter att växa. Därför söker vi fler fantastiska servicestjärnor som tillsammans med oss vill leverera service i världsklass - i vår egen verksamhet på Werket, hos våra kunder runt om i Jönköping, på event, i barer och mycket mer!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vi söker flexibla, drivna och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av vårt team i Jönköping. Arbetet är varierat och innefattar uppdrag i vår verksamhet på Werket, men också hos flera olika kunder och aktörer runt om i Jönköping.
Just nu har vi ett extra stort behov av event- och barpersonal, men vi söker även dig som trivs med klassisk servering, konferensservice och catering. Våra uppdrag sträcker sig från företagsevent, banketter och after works till restauranger, barer, coworkingmiljöer och större evenemang.
Som en del av Carotte arbetar du med en bred kundportfölj och får möjlighet att vara med där det händer. Oavsett uppdrag är fokus alltid detsamma - att skapa professionell, personlig och minnesvärd service.
Vem tror vi att du är?
Du är en positiv och engagerad person som alltid strävar efter att leverera upplevelser utöver det vanliga, med prestigelös inställning och ett gott humör. Som en av våra Carottestjärnor tar du ansvar, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du trivs i ett högt tempo, samarbetar smidigt med kollegor och bemöter både gäster och medarbetare professionellt och personligt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från restaurang- eller event och delar våra värderingar: att vara förebilder, hålla hög kvalitet, skapa personliga upplevelser och våga vara nyskapande. Det är precis så vi vill att våra kunder och deras gäster ska uppleva oss.
Vilka är vi?
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
ÖVRIG INFORMATION Start: Omgående
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön Placering: Jönköping
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Arbetsgivare Carotte Staff AB (org.nr 556858-0392)
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
553 16 JÖNKÖPING
Carotte Staff Jobbnummer
9740681