Servicestjärna till Abisko
Abisko Mountain Lodge AB / Servitörsjobb / Kiruna Visa alla servitörsjobb i Kiruna
2026-06-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abisko Mountain Lodge AB i Kiruna
Vill du arbeta där fjällen möter gästupplevelser i världsklass? Vi söker nu en kollega från slutet på juli.
Abisko Mountain Lodge söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris som vill bli en del av vårt härliga team – mitt i hjärtat av Lappland. Hos oss arbetar du i en unik fjällmiljö med storslagen utsikt över Lapporten och Torneträsk, där natur, mat och service står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som servitör/servitris på Abisko Mountain Lodge är du en nyckelperson i gästupplevelsen. Du möter gäster från hela världen och ser till att varje besök i vår restaurang blir minnesvärt genom personlig, professionell och varm service.Arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster i restaurangen
Arbeta i baren
Ge högklassig och personlig service
Ansvara för dukning, bordservering och efterarbete
Samarbeta tätt med kök och övrig personal för att skapa bästa möjliga helhetsupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av servering, gärna från hotell- eller restaurangbranschen
Är serviceinriktad, positiv och trivs med att arbeta i team
Har ett naturligt och professionellt bemötande mot gäster
Talar och skriver svenska obehindrat, engelska är meriterande
Har ett intresse för fjällmiljö, natur och friluftsliv
Vi erbjuder
En unik arbetsplats i en inspirerande och naturnära fjällmiljö
Möjlighet till boende under anställningen
Ett positivt, engagerat och samarbetsinriktat team
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till långsiktigt arbete för rätt person
✨ Låter det som något för dig?
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Abisko Mountain Lodge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: kristoffer@abiskomountainlodge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abisko Mountain Lodge AB
(org.nr 556691-1664)
981 07 ABISKO Jobbnummer
9982487