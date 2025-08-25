Servicestjärna om vill jobba extra
FC Gruppen AB / Servitörsjobb / Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FC Gruppen AB i Jönköping
Vi söker nu dig som är intresserad av att jobba extra hos oss på Elmia, främst på vardagar på våra mässrestauranger, kongresser och event.
Vi tror på att bygga långvariga relationer med våra gäster genom att erbjuda inte bara god mat, utan också en genuin och personlig service. Vi är ett litet, sammansvetsat team där alla hjälps åt för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster
Vad du kommer att göra:
Ta emot och servera mat och dryck till våra gäster
Se till att gästerna får en fantastisk upplevelse och känsla av omtanke
Arbeta i ett team för att hålla en hög servicenivå genom hela restaurangbesöket
Hantera beställningar och betalningar
Hålla ordning och reda på arbetsstationen samt hjälpa till att hålla restaurangen snygg och inbjudande
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom servering (meriterande men inte ett krav)
Har ett genuint intresse för service och att göra varje gäst nöjd
Är positiv, energisk och trivs i ett högt tempo
Har en god känsla för detaljer och ett proaktivt arbetssätt
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider för att passa ditt schema
Ett roligt och dynamiskt arbetsklimat med ett stöttande team
Om du har frågor rörande tjänsterna tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: andreas.johansson@fvgruppen.se Arbetsgivare FC Gruppen AB
(org.nr 556460-2224)
Brunnsgatan 2 (visa karta
)
551 17 JÖNKÖPING Arbetsplats
Företagscatering Håkan Axelsson Aktiebolag Kontakt
Andreas Johansson Andreas.johanson@fcgruppen.se 0708305410 Jobbnummer
9474504