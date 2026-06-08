Servicesnickare sökes till LJ Byggteam AB!
Lundin & Johansson Byggteam Aktiebolag / Snickarjobb / Katrineholm Visa alla snickarjobb i Katrineholm
2026-06-08
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LJ Byggteam växer och söker nu erfarna snickare till vår verksamhet i framförallt Örebro & Katrineholm men även runt Mälardalen.
Vi är ett väletablerat entreprenadföretag med över 30 års erfarenhet inom byggservice, ombyggnation, renovering och mindre entreprenader. Vi har idag ramavtal i stora delar av Södermanland, Västmanland och Närke.
Hos oss får du arbeta i varierande projekt tillsammans med engagerade kollegor i ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och laganda står i fokus.
Vi söker dig som har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet, är självgående, ansvarstagande och trivs med både kundkontakt och teamwork.
Vi erbjuder trygg anställning med kollektivavtal, varierande projekt och möjligheten att utvecklas i ett växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@ljbyggteam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Johansson Byggteam Aktiebolag
(org.nr 556443-4644)
641 33 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundin & Johansson Byggteam AB Kontakt
Tf VD
Elin Rengman elin@ljbyggteam.se 0723533582 Jobbnummer
9951830