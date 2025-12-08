Servicesnickare
Nator Personal AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Nator Personal söker servicesnickare till Stockholm
Vill du arbeta i en roll där service, ansvar och hantverk står i fokus? Vi på Nator Personal söker nu servicesnickare som vill bli en del av vårt växande team. Vi är idag ett 30-tal medarbetare som arbetar inom bygg och anläggning, och vår styrka ligger i långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare.
Är du lösningsorienterad, självgående och trivs med kundkontakt? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som servicesnickare hos oss arbetar du med varierande service- och underhållsarbeten hos våra kunder. Uppdragen är ofta mindre projekt, reparationer och kompletteringar där kvalitet, noggrannhet och bemötande är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Reparationer och justeringar i bostäder och lokaler
Montering av dörrar samt list- och sockel.
Golvläggning och mindre snickeriprojekt
Köksmontering och inredningssnickeri
Åtgärdande av försäkringsskador och serviceärenden
Du arbetar både självständigt och i team. Arbetet är främst förlagt i Stockholmsområdet. Arbetstider är 07:00-16:00, måndag-fredag. Start enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet som snickare, gärna som servicesnickare
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och har ett professionellt bemötande
Är ansvarstagande, punktlig och pålitlig
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
B-körkort för manuell bil är ett krav.
Vi erbjuder
En trygg och seriös arbetsgivare
Lön enligt kollektivavtal
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
En arbetsplats där du blir sedd och uppskattad Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, kontakta: Alexander.ytterberg@nator.se Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), http://natorab.se Arbetsplats
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9633410