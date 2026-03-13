Servicesäljare Veho Bil Sverige AB-Uppsala
2026-03-13
Vi söker en Servicesäljare med passion för kundupplevelse
Vill du arbeta i en dynamisk miljö med premiumprodukter och vara med och skapa en kundupplevelse i världsklass?
Nu söker vi på Veho Bil en Servicesäljare till vår nya moderna anläggning i Uppsala - där vi lanserar ett helt nytt och spännande koncept tillsammans med Mercedes-Benz.
Dina arbetsuppgifter innefattar att ta emot kunder, planera in, boka, prissättning och övriga verkstadsadministrativa arbetsuppgifter.
Vem du är
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet från serviceyrket. Har du dessutom erfarenhet från bilbranschen, kunskap i KOBRA, Cabas eller tidigare arbetat med Mercedes-Benz är det meriterande - men inget krav.
Du är van att arbeta med kunden i fokus och skapa långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du har en god administrativ förmåga. Eftersom vi alltid strävar efter att ge den bästa kundupplevelsen är det viktigt att du är lösningsorienterad, serviceinriktad, social och positiv.
Dessa egenskaper visar du inte bara gentemot våra kunder utan också i samarbetet med dina kollegor - genom att bidra till en god stämning och ett prestigelöst arbetsklimat. Det är just denna laganda och yrkesstolthet som kännetecknar oss på Veho Bil.
Vi erbjuder dig
Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter. Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Förutom kompetensutveckling erbjuder friskvårdsbidrag och olika former av rabatter. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete för att bibehålla rankningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I samband med rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veho Bil Sverige AB
(org.nr 556721-5362), https://www.vehobil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Viktor Hellberg viktor.hellberg@vehobil.se 018-185325 Jobbnummer
9796217