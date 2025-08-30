Servicerådgivare, Verkstadsadministratör
2025-08-30
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Vi söker en engagerad medarbetare som ska hantera:
Arbetsorder och offerter mot kund och generalagent.
Arbetsorder och reservdelar till mekaniker
Daglig reservdelshantering, beställningar och returer.
Administrativ support åt mekaniker, kundmottagare och kunder
Standards från våra Auktoriserade märken och samarbetspartners
Vi ser inte tidigare erfarenheter inom fordons-branschen som nödvändig men meriterande
Sökande behöver ha god datorvana och att man behärskar Svenska och Engelska i både tal och skrift.
Vi är ett etablerat familjeföretag som funnits i Floby sedan 1972
I dagsläget 6 anställda mekaniker och 3 st på kontoret.
Vi är utbildade och auktoriserade för Hyundai, Fiat Professional och Isuzu och utför en mängd olika service- och reparationsarbeten inklusive försäkringsärenden där vi också samarbetar med de flesta försäkringsbolagen.
För de märken där vi är auktoriserade är vi även utbildade inom högvolt. Vi är även en ansluten Autoexperten verkstad, och även certifireade godkänd bilverkstad.
Maila oss din ansökan på ekonomi@berggrensbilservice.se
Intervjuer sker löpande.
Har ni frågor om tjänsten eller om oss så ring Anders Berggren på 070-840 59 00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: ekonomi@berggrensbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Berggrens Bilservice i Floby AB
(org.nr 556402-3389)
Brunnsparken (visa karta
)
521 56 FLOBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Berggrens Bilservice i Floby AB, A Kontakt
Chef
Anders Berggren ekonomi@berggrensbilservice.se 051540057 Jobbnummer
