Servicerådgivare Uppsala
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-06-03
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, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en bilentusiast som har erfarenhet av fordonsbranschen, eller en servicerådgivare som är sugen på att ta dig an nya utmaningar? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
Arbetet som servicerådgivare kommer ha ett stort fokus på kundkontakt, och kommer även att vara ett återkommande område genom hela arbetet. Uppgifter kan vara: Hjälpa kunder med olika frågor om bildelar, till att rådgiva om olika servicejobb. Sköta administrativa uppgifter som att skapa arbetsordrar, till beställningar av reservdelar.
Om tjänsten:
• Ta emot kunder vid in- och utlämning av fordon -Upprätta kostnadskalkyler och ge prisuppgifter -Kommunicera med tekniker för att följa upp arbetsorder -Säkerställa att rätt reservdelar och tjänster erbjuds -Ha löpande kontakt med kunder för att informera om status -Administrera bokningar, offerter och fakturor
Vi söker dig som:
• God systemvana inom något av följande system: (KOBRA, CABAS, WINASSIST). - Har relativt god kunskap om reservdelar. - Teknisk kunskap om personbilar. - Strukturerat arbete. - Manuellt B-körkort.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda under dagtid, måndag till fredag.
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholms län.
Intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6835932-2033967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Dragarbrunnsgatan 8 (visa karta
)
753 32 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9945785