Servicerådgivare till Tunga Fordon
Berners Person - och Transportbilar AB / Backofficejobb / Sundsvall Visa alla backofficejobb i Sundsvall
2025-11-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berners Person - och Transportbilar AB i Sundsvall
, Härnösand
, Sollefteå
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Om inte lastbilarna rullar dygnet runt stannar mycket av vårt samhälle upp - och vår uppgift är att se till att det aldrig händer.
Som servicerådgivare hos oss på Berners Tunga Fordon är du den viktiga länken mellan våra kunder - åkerierna - och verkstaden. Här får du en social roll med direkt återkoppling på ditt arbete och möjlighet att göra verklig skillnad i kundens vardag.
Om jobbet som servicerådgivare I rollen som servicerådgivare till vår lastbilsverkstad följer du kunderna från första kontakt tills lastbilen rullar ut från verkstaden.
Du kommer till exempel att arbeta med att:
Ta emot kunden och boka in lastbilarna på service eller reparation
Förstå och tolka både kundens behov samt göra en behovsanalys av fordonet
Göra ett kostnadsförslag till kunden och upprätta en arbetsorder till mekanikern
Koordinera arbetet mellan kund och verkstad
Ansvara för att arbetet blir klart i tid och med rätt kvalitet och återkoppla status till kund
Hantera reklamationer och eftermarknadsfrågor
Rollen innebär kontakt med våra engagerade och återkommande kunder - både genom personliga möten och via telefon, mail och leadsystem - samt ett nära samarbete med våra kompetenta mekaniker och arbetsledare.
Om teamet På anläggningen i Sundsvall så är vi cirka 32 medarbetare så du är aldrig ensam i dina frågor utan det finns en bred kompetens där dina kollegor mer än gärna vill hjälpa dig om du har några funderingar. Du blir en del av ett backoffice-team som jobbar som servicerådgivare, reservdelsrådgivare, arbetsledare och servicemarknadssäljare.
Vi söker dig som... För att kunna möta kunden och göra en ordentlig behovsanalys krävs att du har teknisk förståelse och intresse för hur lastbilar fungerar. Vidare har du arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke och en god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
Som person är du bra på att samarbeta och bygga relationer med såväl kunder som kollegor. Du levererar alltid en hög servicegrad genom att vara tillmötesgående och lösningsfokuserad. För att lyckas i rollen är du strukturerad och har förmågan att hantera ett stundtals högt tempo.
Det är meriterande om du har:
C- eller CE-kort
Erfarenhet från tunga fordon, fordonsbranschen, maskin eller annan verkstad
Vi på Berners erbjuder
Det finns många utvecklingsmöjligheter inom Berners och vi vill att du ska växa med oss! Förutom introducerande och kontinuerliga utbildningar genom Scania så får du chansen att utveckla dig och dina kunskaper tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder en arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Glädje, respekt, ansvar, positivitet och engagemang.
Förmåner Månadslön enligt kollektivavtal
Kollektivavtalsenlig pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att ansöka om utbildningsstipendium och sponsring av aktiviteter till hemmavarande barns förening
Personalrabatt på reservdelar, verkstadstjänster, bilvård och bilköp
Möjlighet att leasa förmånscykel via Epassi BIKE
Rabatter på boende i Skistars anläggningar
Arbetstider: Dagtid Ansökan: Ansökan är öppen till 30 november. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidaterna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berners Person - och Transportbilar AB
(org.nr 556026-6008), https://www.berners.se Arbetsplats
Berners Kontakt
Annika Sundberg annika.sundberg@berners.se 060646448 Jobbnummer
9601633