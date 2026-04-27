Servicerådgivare till Torvalla Bil Sätra-KIA
Torvalla Bil Haninge AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torvalla Bil Haninge AB i Stockholm
, Värmdö
, Haninge
eller i hela Sverige
Drivs du av att ge service i världsklass och vill ha ett varierande arbete där du får jobba tillsammans med härliga och kunniga kollegor? Till vår anläggning i Sätra söker vi nu en servicerådgivare som drivs av arbete där kunden och service är i fokus. Är du vår nya kollega? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Rollen Som servicerådgivare hjälper du våra kunder från start till mål, från att de lämnar in sin bil i verkstaden till att dem hämtar ut den. Du ansvarar för all daglig kundkontakt som sker över disk, telefon och våra digitala kanaler. Med rätt frågor till kund hjälper du till att planera och boka in arbeten hos vår verkstad. Arbetet är till viss del administrativt genom sammanställning och fakturering av färdiga arbeten samt sammanställning av arbetsordrar.
Rollen innebär ett självständigt arbete men med nära samarbete i teamet samt nära kontakt med andra kollegor inom eftermarknad. Tillsammans säkerställer ni en positiv helhetsupplevelse för våra kunder. Din placering är på vår anläggning i Sätra och du rapporterar till Eftermarknadschef. Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag-fredag enligt schema, 40 timmars arbetsvecka. Detta är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månader provanställning.
Du som söker till oss Vi söker en ny glad och positiv stjärna till vårt team som drivs av att ge förstklassig service till våra kunder. Som person är du lösningsorienterad och hanterar enkelt olika typer av arbetssituationer. Du trivs med att ha flera bollar i luften samtidigt och med ett systematiskt arbetssätt levererar du det vi kommit överens om till kund. Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbetar väl med dina kollegor.
Grundläggande krav
Tidigare erfarenhet av arbete inom service
Datorvana
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska både tal och skrift
B-körkort (Manuell)
Grundläggande fordonskunskap eller erfarenhet av liknande roll ses som meriterande
Minst ett års erfarenhet inom bilbranschen i samma yrkesroll ses som meriterande
Tidigare arbete inom Kobra II DMS ses som meriterande
Om Torvalla Bil Sätra-KIA År 2022 utökade vi vår verksamhet i Sätra med ytterligare en anläggning som enbart fokuserar på KIA. Tillsammans med två till KIA anläggningar är Torvalla Bil Stockholms största återförsäljare av KIA.
Vi erbjuder dig en viktig, social och varierad roll i ett stabilt familjeföretag där vi behandlar alla lika. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp där vi hjälper varandra för att tillsammans skapa goda resultat med nöjda kunder i fokus. Den familjära känslan genomsyrar vår kultur tillsammans med vår värdegrund som grundpelare. Genom att arbeta utifrån våra fyra värdeord Personlig, Trygghet, Tydlighet och Effektivitet skapar vi en arbetsmiljö där människor trivs, växer och känner sig inkluderade. Dessa värdeord är ständigt närvarande i allt vi gör och fungerar som riktlinjer i vårt dagliga arbete.
För oss är det viktigt att alla som jobbar hos Torvalla bil mår bra, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag men även andra förmåner som rikskort och förmånliga rabatter.
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag 2026-05-08. För frågor om tjänsten vänligen kontakta Melissa Ylitalo, eftermarknadschef, på melissa.ylitalo@torvallabil.se
Observera att ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635967-1969428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torvalla Bil Haninge AB
(org.nr 556425-9678), https://jobb.torvallabil.se
Murmästarvägen 29 (visa karta
)
127 35 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Torvalla Bil Jobbnummer
9878694