Servicerådgivare till Norrlands Bil Kiruna
2025-09-24
Vi söker en ny stjärna för att fronta vår serviceavdelning i Kiruna! Tjänsten är ett vikariat med start 25/11 tom 30/4 2026. Gillar du fartfyllda dagar och brinner för att ge kunden bästa möjliga upplevelse? Då kan detta vara ett spännande och utvecklande jobb för dig!
Vi är en trygg, kollektivavtalsbunden, arbetsgivare med framåtanda som ger goda utvecklingsmöjligheter och du blir en del av vår kultur och värderingar som präglas av att sätta kunden i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Du kommer att bli en del av ett härligt gäng med stor gemenskap.
Om tjänsten
Tillsammans med de andra servicerådgivarna blir du ansiktet ut mot våra kunder och du planerar/arbetsleder våra mekaniker som du arbetar tätt med. Du blir en viktig länk i kedjan för att skapa smidiga, tydliga och bra kundupplevelser.
Med telefon och dator som främsta arbetsredskap blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta emot, ge råd och prisuppgifter till våra kunder samt att boka in dem för reparation eller service till våra mekaniker.
Vem är du?
Vi söker dig som delar våra värderingar där kunden är i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Vi ser dessa ledord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi uppnår de mål som finns för vår verksamhet. Vårt mål är att kunderna skall vara utomordentligt nöjda efter ett besök hos oss.
För att passa i rollen som Servicerådgivare är du serviceinriktad, alltid med kunden i fokus. Du har ett sinne för ordning och reda och klarar av att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioriterar dem i rätt ordning. Vi är mycket måna om vårt kundbemötande och du är där en mycket viktig del i kundresan med stort ansvar för att få nöjda kunder.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse av kundkontakt och gillar att möta nya människor. Du har god digital kompetens och lätt att ta till dig nya system och teknik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kundkontakt gärna i kombination med ett genuint bilintresse och erfarenhet från bilbranschen. Oavsett kommer du att få en gedigen introduktion och stöttning av kompetenta kollegor som hjälper dig att växa i rollen samt att du kommer att få kontinuerlig utbildning bland annat genom våra generalagenter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Start: 2025-11-25
Ansökan För frågor gällande tjänsten kontakta Verkstadschef Johan Töyrä 0980-66797
Sista ansökningsdag är 19 oktober. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan!Om företaget
Norrlands Bil koncernen har ca 380 medarbetare fördelade på sju norrländska orter från Skellefteå som sydligaste ort till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag med verksamhet inom personbil, tunga fordon, fastighet/administration samt finans. Läs mer om oss här: www.norrlandsbil.se
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
