Servicerådgivare till norra Stockholm
2026-01-22
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Brinner du för kundservice och att ge ett professionellt bemötande? Vill du vara ansiktet utåt för ett välkänt företag inom fordonsbranschen? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker en glad, utåtriktad och lösningsorienterad person som vill arbeta som servicerådgivare hos ett framgångsrikt företag i norra Stockholm. Här får du en viktig roll där du varje dag skapar en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Om rollen
Som servicerådgivare har du en central funktion i verkstadens dagliga drift. Du är kundens första kontakt, både före, under och efter besöket, och du säkerställer att varje kund får ett professionellt, trevligt och effektivt bemötande.
Boka in kunder på verkstadsbesök via telefon och e-post
Ta emot och lämna ut bilar
Hantera betalningar, dokumentation och kundärenden
Ge rådgivning och vägledning i enklare tekniska frågor
Arbeta i verkstadens datorsystem och supporta kunder via telefon och mejl
Bidra till hög servicegrad och kundnöjdhet i alla led
Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, tydlig kommunikation och gott samarbete är viktigt.Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom serviceyrken, gärna med erfarenhet från bilbranschen eller en liknande kundnära roll. Alternativt har du jobbat inom ett serviceintensivt yrke och känner att detta är din nästa utmaning.
Vi ser gärna att du:
Har mycket god känsla för service och gillar att hjälpa människor
Är social, positiv och trivs i ett högt tempo
Ser lösningar istället för problem
Har lätt för att skapa kontakt och bygga relationer
Är strukturerad och klarar av att hantera flera uppgifter samtidigt
Talar och skriver obehindrat på svenska
Har B-körkort
Erfarenhet av bilbranschens system (t.ex. Kobra, Automaster, Tacdis, Elsa eller Winassist) är meriterande, men inget krav. Har du dessutom ett bilintresse är det ett plus.
Ansökan och tillträde
Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag, där arbetspassen varierar mellan 7-16 samt 9-18. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär. Mycket stora chanser finns att bli rekryterad direkt till kundföretaget.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande!
Har du frågor om tjänster eller rekryteringsprocessen?
Kontakta Thilda Bernlind på 0720996097 eller thilda.bernlind@starfinder.se
Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Thilda Bernlind thilda.bernlind@starfinder.se Jobbnummer
9698615