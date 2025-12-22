Servicerådgivare till Lidköpings Biltjänst
Vill du arbeta i en roll där service, struktur och problemlösning möts? Hos Lidköpings Biltjänst får du chansen att bli en nyckelperson i ett företag som står inför en spännande expansionsresa. Som servicerådgivare med tillhörande arbetsuppgifter inom backoffice blir du verkstadens ansikte utåt och följer kunden genom hela besöket. Kanske är det just dig vi söker?
Om Lidköpings Biltjänst
Lidköpings Biltjänst AB är en etablerad aktör inom bilförsäljning, uthyrning, bärgning och verkstad. Vi är auktoriserad återförsäljare för Peugeot i Lidköping samt Peugeot och Opel i Vara. Utöver våra egna varumärken servar vi alla bilmärken och samarbetar med Avis biluthyrning och Viking bilbärgning i Skaraborg, Trestadsområdet och på Västkusten.
Under 2026 flyttar vi in i helt nya, moderna lokaler i Lidköping. En strategisk satsning som ger oss bättre förutsättningar och öppnar upp för nya arbetssätt och rutiner. Hos oss blir du en del av ett lag med stark gemenskap och tydliga möjligheter att påverka vår framtida utveckling. Vi arbetar ständigt utifrån våra kärnvärden: Personligt - Enkelt - Tryggt.
Publicering sdatum2025-12-22
I rollen som servicerådgivare arbetar du med att boka in kunder, ta emot och lämna ut bilar, hantera offertförfrågningar och enklare försäkringsärenden samt upprättande av jobbkalkyler och prisuppgifter. Du håller kunden uppdaterad under hela processen och förklarar tydligt vilka åtgärder som behövs och varför samt erbjuder våra kringtjänster när det är relevant. Rollen innebär även att du arbetar backoffice med intern administration för att optimera hanteringen mellan kund och verkstad. Genom ditt arbete får kunden en tydlig och professionell information längsmed vägen. Det är en roll som kräver fokus, lyhördhet och förmåga att skapa trygghet, även när det är högt tempo.
Tjänsten är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Profil
Vi tror att snarlik erfarenhet från bilbranschen är starkt meriterande för att lyckas i rollen, men framförallt är det dina personliga egenskaper som väger tyngst. Vi söker dig som brinner för kundmötet och att bygga långsiktiga relationer. Du trivs i en roll där service, tempo och struktur möts och har en god kommunikativ förmåga. Du är lösningsorienterad, lyhörd och initiativtagande. Vidare har du lätt att anpassa dig till nya situationer och har ett intresse för teknik och bilar.Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift, god systemvana och B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Vi erbjuder
Hos Lidköpings Biltjänst blir du en del av ett sammansvetsat team med mycket hjärta för varandra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas. Med flytten till våra nya lokaler skapar vi en modern arbetsplats och en spännande framtid som du i hög utsträckning kommer få vara med och forma. Hos oss finns också möjlighet till internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling för dig som vill växa i din roll och ta nya steg framåt.
