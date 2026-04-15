Servicerådgivare till kund i Kungens Kurva!
2026-04-15
Om tjänsten
Vi söker en erfaren och serviceinriktad servicerådgivare till kund i Kungens Kurva. I rollen arbetar du i fronten mot kund och är ansvarig för att ta emot kunden, boka in service och reparationer samt följa upp ärendet från mottagning till fakturering. Du samarbetar dagligen med verkstadens tekniker för att säkerställa effektiva processer och hög kundnöjdhet. Kobra är ett krav för denna tjänst.Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och genomföra professionella kundmöten inklusive behovsbedömning och rådgivning
Planera och boka service- och reparationsärenden i verkstadens system
Skapa och uppdatera arbetsorder samt beställa reservdelar vid behov
Hantera offertförfrågningar, försäkringsärenden och kommunikation med externa parter
Följa upp arbetsstatus med kunden och verkstad samt säkerställa korrekt slutfakturering
Aktivt erbjuda och informera om våra kringtjänster för att öka kundvärde
Bidra till ett gott arbetsklimat genom samarbete och tydlig kommunikation internt
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och kommunikativ. Du trivs i ett högt tempo och har ett genuint intresse för bilar och teknik. Rollen kräver god administrativ förmåga och vana att arbeta i verkstadssystem.
Erfarenhet av arbete som servicerådgivare eller kundmottagare i bilverkstad är ett krav
Kobra-certifikat är ett krav
God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort (manuell växellåda) är meriterande
Tidigare erfarenhet av system som Cabas är meriterande
Vad vi erbjuder
En viktig roll i en välfungerande verkstad med fokus på kundservice och kvalitet
Möjlighet till personlig utveckling och stöd i yrkesrollen
Konkurrenskraftiga villkor och information om kollektivavtal där tillämpligt
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och engagemang värdesätts
Anställningsform och start
Tjänsten är heltid och tillsvidare med placering i Kungens Kurva. Startdatum enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och gärna ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du söker tjänsten. Ange också när du kan börja och om du söker hel- eller deltidsarbete.
Vi intervjuar löpande och kontaktar kandidater vid matchning.
Om Fordonsakademin
Fordonsakademin är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen genom rekrytering, bemanning och utbildning. Vi arbetar personligt, engagerat och professionellt för att hitta rätt matchning mellan kandidat och arbetsgivare. Så ansöker du
