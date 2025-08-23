Servicerådgivare till Göteborgsområdet
Fordonsakademin Sverige AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2025-08-23
Nu söker vi servicerådgivare till våra kunder i Göteborg. Känner du dig redo för en ny utmaning i en omväxlande miljö där kundfokus och kvalité är viktigt?
Om tjänsten som servicerådgivare
Som servicerådgivare är du företagets ansikte utåt och spindeln i nätet. Du tar emot kunder, följer dem genom hela verkstadsbesöket samt ger stöd och vägledning i tekniska frågor. En viktig del i ditt arbete är att alltid ge kunden professionell service vilket kräver att du har högt kundfokus, kan hantera ett arbete där mycket händer samtidigt och där du alltid eftersträvar kvalitét, både mot kund och även i dina administrativa uppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in kunder för service och reparationer, ta emot och lämna ut bilar, prissätta jobb samt ringa kunder med prisförslag. Du kommer även att hantera garanti- och försäkringsärenden, bearbeta kundreklamationer samt vara behjälplig med andra förekommande ärenden i vår kundmottagning. Tillsammans med dina kollegor planerar och ansvarar ni för en optimerad drift och produktivitet på verkstaden. För oss är det viktigt att du har inställningen att vi arbetar tillsammans i teamet och att vi därför stöttar och hjälper till där det behövs. Publiceringsdatum2025-08-23Kvalifikationer
Körkort B manuell
Vana med telefon och dator som arbetsverktyg, MS Office
Goda kunskaper i Kobra, Automaster, WinAssist, Elsa eller likvärdiga system.
Erfarenhet från rollen som Servicerådgivare eller liknande arbete
Kunskaper inom CABAS, reservdelar eller garantihandläggning är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal & skrift. Profil
För att trivas i rollen som Servicerådgivare bör du gilla att arbeta i en rådgivande roll ut mot kund, i ett stundvis högt och stressigt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett arbete där mycket händer samtidigt. Du har ett tekniskt intresse samt en förmåga att lösa de problem som kan uppstå i ditt arbete.Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Daniel Adriansson daniel.adriansson@fordonsakademin.se 072-961 07 51 Jobbnummer
9472614