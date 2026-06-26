Servicerådgivare till DinBil Hisings Backa

Aura Personal AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-06-26


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Aura Personal hjälper DinBil att rekrytera servicerådgivare till anläggningen i Hisings Backa. Vill du ha en nyckelroll där service, struktur och kundkontakt möts? Då kan det här vara tjänsten för dig.
DinBil är en auktoriserad återförsäljare och servicepartner med ett erfaret team av tekniker. På anläggningen i Hisings Backa arbetar man i dag med Volkswagen Transportbilar och Personbilar.
Om rollen Som servicerådgivare är du navet mellan kund och verkstad. Du är kundens första kontakt – i receptionen, på telefon och via mejl – och ansvarar för att ta emot, boka och planera serviceärenden. Du ger råd om service och reparationer, upprättar arbetsorder, håller kunden informerad genom hela processen. Rollen kräver att du kan hålla många bollar i luften samtidigt som du behåller fokus på kundupplevelsen.
Vi söker dig som

Har god servicekänsla och skapar förtroende i mötet med kunder

Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo

Kommunicerar tydligt och professionellt i både tal och skrift

Har god administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system

Gärna har erfarenhet från bilbranschen eller annan servicenäring

Det är meriterande med teknisk förståelse för fordon, tidigare erfarenhet som servicerådgivare och vana vid VAG-koncernens system. Rätt person med god branschkännedom väger dock tyngst – ju mer erfarenhet, desto bättre.
Vi erbjuder

En stabil och utvecklande arbetsplats hos en etablerad återförsäljare

Ett kompetent team och goda möjligheter att växa i rollen

Lön efter erfarenhet och kompetens

Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Ansökan Den här rekryteringen sköts av Aura Personal. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan i dag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980583-2074178".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9981976

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