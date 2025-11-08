Servicerådgivare till bilverkstad i Haninge
Är du en bilentusiast som har erfarenhet av fordonsbranschen, eller en servicerådgivare som är sugen på att ta dig an nya utmaningar? Då kan den här tjänsten vara något för dig! Arbetet som servicerådgivare kommer ha ett stort fokus på kundkontakt, och kommer även att vara ett återkommande område genom hela arbetet. Uppgifter kan vara: Hjälpa kunder med olika frågor om bildelar, till att rådgiva om olika servicejobb. Sköta administrativa uppgifter som att skapa arbetsordrar, till beställningar av reservdelar.
Vi söker dig som
• God systemvana inom något av följande system: (Kobra, Cabas, Winassist, Automaster).
• Har relativt god kunskap om reservdelar.
• Teknisk kunskap om personbilar.
• Strukturerat arbete.
• Manuellt B-körkort.
Vad vi erbjuder
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som är nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholms län och kan hjälpa dig att ta nästa kliv i karriären.
