Servicerådgivare (sommarvikariat) sökes till DinBil Audi Östermalm
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-22
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
DinBil Audi Östermalm söker en serviceinriktad och strukturerad servicerådgivare för ett sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning. Som servicerådgivare är du ansiktet utåt och en nyckelperson i mötet mellan kund och verkstad.
Om rollen Som servicerådgivare ansvarar du för att ta emot kunder, boka in serviceärenden och säkerställa att varje kund får en professionell och smidig upplevelse. Du fungerar som länken mellan kunden och verkstaden – du tar fram kostnadsförslag, förklarar utförda arbeten och följer upp ärenden från bokning till leverans. Rollen kräver både god kommunikationsförmåga och ett tekniskt intresse.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundkontakt och service, gärna inom bilbranschen
Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll med högt tempo
Är strukturerad och noggrann i din administration
Har goda kunskaper i svenska och gärna engelska, i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som servicerådgivare eller kunskap om Audi och dess produkter.
Vi erbjuder
Ett sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning
En stimulerande roll hos en av Sveriges ledande bilåterförsäljare
Introduktion och stöd från ett engagerat team
En arbetsplats med högt kvalitetsfokus
Praktisk information
Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Plats: Östermalm, Stockholm
Tillträde: Omgående
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Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951860-2065011". Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9973792