Servicerådgivare (sommarvikariat) sökes till DinBil Audi Östermalm

Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-06-22


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DinBil Audi Östermalm söker en serviceinriktad och strukturerad servicerådgivare för ett sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning. Som servicerådgivare är du ansiktet utåt och en nyckelperson i mötet mellan kund och verkstad.
Om rollen Som servicerådgivare ansvarar du för att ta emot kunder, boka in serviceärenden och säkerställa att varje kund får en professionell och smidig upplevelse. Du fungerar som länken mellan kunden och verkstaden – du tar fram kostnadsförslag, förklarar utförda arbeten och följer upp ärenden från bokning till leverans. Rollen kräver både god kommunikationsförmåga och ett tekniskt intresse.
Vi söker dig som

Har erfarenhet av kundkontakt och service, gärna inom bilbranschen

Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll med högt tempo

Är strukturerad och noggrann i din administration

Har goda kunskaper i svenska och gärna engelska, i tal och skrift

Har B-körkort

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som servicerådgivare eller kunskap om Audi och dess produkter.
Vi erbjuder

Ett sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning

En stimulerande roll hos en av Sveriges ledande bilåterförsäljare

Introduktion och stöd från ett engagerat team

En arbetsplats med högt kvalitetsfokus

Praktisk information

Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till förlängning

Omfattning: Heltid

Plats: Östermalm, Stockholm

Tillträde: Omgående

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951860-2065011".

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9973792

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