Servicerådgivare sökes omgående till Kalmar
2025-08-15
Vi söker en erfaren, serviceminded och driven servicerådgivare till vår bilverkstad på södra i Kalmar. Arbetsuppgifterna består bland annat att boka in fordon på service och reparationer, ta fram reservdelar för planerad åtgärd, boka in rätt mängd jobb per mekanikerna för att effektivt utnyttja verkstadens kapacitet och ta betalt av kund. Du behöver ha god kunskap om bilar för att kunna boka in rätt åtgärd och delar och du talar och skriver även obehindrat på svenska. Ett stort fokus ligger på att ge en god service och uppnå en kundnöjdhet
Vi vill att du brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du bör även ha en mycket god känsla för service.
Du bör vara:
• Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
• Fordonsteknisk utbildning och erfarenhet inom fordonsbranschen
• Ordningssinne
• God datorvana
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Publiceringsdatum2025-08-15
Autocenter i Kalmar AB är ett privatägt företag startades i nuvarande form 2007 bestående av personal med gedigen erfarenhet av branschen.
Vår leverantör Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Kundlöftet är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.
