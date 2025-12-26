Servicerådgivare sökes
2025-12-26
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Servicerådgivare sökes till auktoriserad verkstad!

Om tjänsten
Som servicerådgivare är du länken mellan kund och verkstad. Du ansvarar för att skapa en positiv kundupplevelse från första kontakt till färdig service eller reparation. Rollen är både administrativ och relationsskapande och passar dig som gillar struktur, människor och ett högt tempo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot kunder via telefon, mejl och på plats
Boka service- och reparationsarbeten
Upprätta arbetsorder, kostnadsförslag och fakturaunderlag
Kommunicera med tekniker och följa upp pågående arbeten
Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell service
Vi söker dig som
Har erfarenhet från bilbranschen (servicerådgivare, reservdelar, verkstad, kundservice etc.)
Är serviceinriktad, strukturerad och stresstålig
Har god datorvana och lätt för att lära nya system
Behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av affärssystem som Kobra, Cabas, Automaster eller liknande
Teknisk förståelse för fordon och verkstadsprocesser
Vi erbjuder
En central roll i en professionell och trivsam verkstadsmiljö
Möjlighet till utveckling inom bolaget och branschen
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
Ett engagerat team med stark laganda

Så ansöker du
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
