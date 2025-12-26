Servicerådgivare sökes

2025-12-26


Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.

Servicerådgivare sökes till auktoriserad verkstad!

2025-12-26

Om tjänsten
Som servicerådgivare är du länken mellan kund och verkstad. Du ansvarar för att skapa en positiv kundupplevelse från första kontakt till färdig service eller reparation. Rollen är både administrativ och relationsskapande och passar dig som gillar struktur, människor och ett högt tempo.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Ta emot kunder via telefon, mejl och på plats

Boka service- och reparationsarbeten

Upprätta arbetsorder, kostnadsförslag och fakturaunderlag

Kommunicera med tekniker och följa upp pågående arbeten

Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell service

Vi söker dig som

Har erfarenhet från bilbranschen (servicerådgivare, reservdelar, verkstad, kundservice etc.)

Är serviceinriktad, strukturerad och stresstålig

Har god datorvana och lätt för att lära nya system

Behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

Har B-körkort

Meriterande

Erfarenhet av affärssystem som Kobra, Cabas, Automaster eller liknande

Teknisk förståelse för fordon och verkstadsprocesser

Vi erbjuder

En central roll i en professionell och trivsam verkstadsmiljö

Möjlighet till utveckling inom bolaget och branschen

Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

Ett engagerat team med stark laganda

Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-01-26
