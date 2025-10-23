Servicerådgivare Scania Sverige AB - Norrtälje
Scania CV AB / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2025-10-23
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Norrtälje
, Sollentuna
, Stockholm
, Sundbyberg
, Uppsala
eller i hela Sverige
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. 2024 registrerade Scania Sverige 2 554 tunga fordon till en marknadsandel på 48,8 %, den högsta siffran i modern tid.
Om rollen
Brinner du för fordon och femstjärnig service? Är du redo att ta en återförsäljares viktigaste roll? Är du framtidens servicerådgivare? Vi söker nu en nu medarbetare till vår verkstad i Norrtälje.
Här är möjligheten för dig som vill ha en roll i en bransch med spännande utveckling. Du blir ansiktet utåt för återförsäljaren och du representerar företaget med ditt trevliga bemötande och din kunskap. Du kommer att ingå i ett drivet och kompetent serviceteam där bl.a. servicerådgivning, kundmottagning och fakturering ingår.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som medarbetare i vårt serviceteam får du en nyckelroll i relationen mellan våra kunder och verkstaden. Du kommer att ha ett brett och varierande arbete med stort ansvar och många kontaktytor.
Våra kunder är det viktigaste för oss, därför ser vi denna roll som central i vår organisation. Det är viktigt att allt kundbemötande utförs på ett vänligt, professionellt, serviceinriktat och hjälpsamt sätt. Att fokusera på kunden, förstå och omvandla kundens behov till värdeskapande lösningar, samt att upprätthålla en positiv märkesimage är viktiga aspekter i rollen. Vidare är du serviceinriktad och kan se och utveckla nya affärsmöjligheter?
Du får i denna roll möjligheten att bidra till identifiering av potentiella kunder och skapa försäljningsmöjligheter där Scania kan ge värde till kunden och vara lönsamma. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ta emot våra kunder över disk och per telefon för servicerådgivning och bokning av reparationer. Daglig administration, exempelvis fakturering, ingår också i arbetsuppgifterna.
Som medlem av serviceteamet ser vi det självklart att du hjälper dina arbetskamrater inom teamet med bl.a. reservdelsflöde och administration, både inom verkstad och reservdelar.
Vem är du
Du har lägst gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet med ett intresse för fordon och att ge service. Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av servicearbete och vi ser gärna att du har erfarenhet från fordons- eller åkeri/transportbranschen.
Har du goda kunskaper i verkstads- och reservdelshantering är det mycket meriterande. Datorvana och datorkunskap krävs då arbetet i många moment kräver god systemförståelse.
Du är serviceinriktad, affärsmässig och besitter en god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har en öppen attityd och bemöter kunder, kollegor och andra människor på ett respektfullt sätt.
Ordning och reda är självklarheter för dig eftersom du är van vid att leverera. Du vet även att din positiva inställning kan lösa knepiga situationer när man sätter kunden i fokus.
Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbete med dina arbetskamrater. Du bidrar med ett gott humör och en hög arbetsmoral, och dina bidrag med goda idéer i vårt förbättringsarbete välkomnas.
Du talar och skriver obehindrat svenska, samt har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. B körkort är ett krav.
Vilka är vi
Vi är ett team med trevliga och duktiga kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning. Tillsammans hjälper vi varann att växa med uppgiften och att utvecklas både i karriär och som person.
Scania erbjuder
Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig!Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Servicechef
Stefan Berglund stefan.berglund@scania.com 010-706 62 39 Jobbnummer
9570838