Servicerådgivare Scania Sverige - Motorverkstaden Power Solutions
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. Under 2025 registrerade Scania Sverige AB 2 550 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med den historiska marknadsandelen på 50,8 %. Scania Sverige är inte bara marknadsledare totalt i Sverige, utan även störst inom alla transportsegment: fjärrtrafik, distribution, anläggning, renhållning och skogstransporter.
Om rollen
Vill Du vara vårt ansikte utåt? Du får representera ett av världens starkaste varumärken där stolta och krävande kunder är din vardag. Vi behöver bli fler i vårt team och söker nu en ny medarbetare till vår verkstad i Kungens Kurva, Stockholm Söder. Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som servicerådgivare är det din uppgift att sälja och marknadsföra verkstadens tjänsteutbud. Du ska maximera utnyttjandet av verkstadskapaciteten och ge bästa möjliga service till både externa och interna kunder då de bokar in industri- och marinmotorer för tillsyn, service och/eller reparation.
Du löser problem och avvikelser med kunden i fokus. Du tar även proaktiva kontakter, som t.ex. att ringa kunder och erbjuda kampanjer som ska utföras. Du säkerställer att kundens behov och förväntningar uppfylls i hela processen från kundförfrågan till utförande, fakturering och uppföljning.
I arbetsuppgifterna ingår även att lämna kostnadsförslag, kontrollera kundens kreditvärdighet och administrera såväl fakturor som reservdelar. Huvudsakliga arbetsuppgifter i denna roll kommer först och främst att vara fokus på reservdelsflödet och att säkerställa en god tillgänglighet på delar och ett sunt lager.
Du förväntas även ha intresse och driv att täcka upp för dina kollegor och att kliva in i andra roller.
Vem är du
Du har lägst gymnasieutbildning. Du besitter en god teknisk kompetens och har tidigare erfarenhet från administrativt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet från fordons- eller åkeri/transportbranschen. Har du goda kunskaper i verkstads- och reservdelshantering är det mycket meriterande.
Du är serviceinriktad och känner dig bekväm med att vara spindeln i nätet. Du är affärsmässig med verbal förmåga, öppen attityd och har ett respektfyllt bemötande. Du vet även att din positiva inställning kan lösa knepiga situationer när man sätter kunden i fokus. Du trivs i ett högt tempo och värdesätter samarbetet med dina arbetskamrater. Ordning och reda är en självklarhet för dig eftersom du är van vid att leverera med kvalitet.
Datorvana och datorkunskap krävs då arbetet i många moment kräver god systemförståelse. Om du har kännedom/erfarenhet av AutoMaster, Cabas samt Scanias Multi-system är det meriterande. Du talar och skriver obehindrat svenska, samt har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. B-behörighet är ett krav, har du även C, D och E är det meriterande.
Scania erbjuder
En trivsam arbetsmiljö och ett team av kompetenta och trevliga arbetskamrater som hjälper dig att växa med uppgifterna. En personlig utvecklingsplan med såväl praktiska som teoretiska utvecklingssteg samt möjlighet till vidareutveckling inom Scaniaorganisationen. Verkstaden är öppen vardagar 07:00-16:00. Arbetstiden sker schemalagt.
Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV och relevanta betygskopior. Vi välkomnar både kvinnliga och manliga sökanden. Urval samt intervjuer kan ske under ansökningsperioden. För denna roll kan det tillämpas bakgrundskontroll och relevanta tester.
Välkommen med din ansökan!
