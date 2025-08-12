Servicerådgivare (Juniormekaniker) - Mekonomen Frölunda (Långedrag)
Långedrag Bilverkstad Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-08-12
Vi söker en serviceminded och driven arbetande servicerådgivare till kundmottagningen på vår bilverkstad. Omgående anställning. Du måste ha en god kunskap om bilar. Du talar och skriver obehindrat på svenska.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
• Svara i telefon och boka in kunder på service och reparationer.
• Administrera, planera in jobb till mekanikerna, ta betalt av kunden samt göra beställningar av reservdelar.
• Hjälpa till i verkstaden vid behov (lampbyten, torkarblad, service mm)
Vi söker dig som har en mycket god känsla för service. Vi vill att du är en person som brinner för att jobba med människor och service.
Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö.
Du är en kundmottagare, receptionist eller mekaniker. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag- fredag.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@mekonomengbg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långedrag Bilverkstad Göteborg AB
Redegatan 4
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA
