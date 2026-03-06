Servicerådgivare (frontoffice) till Din Bil Södertälje - Vikariat 12 mån
2026-03-06
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda, CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar. Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den personen vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil!
Denna rekrytering avser ett vikariat på 1 år.
Arbetsuppgifter
Som servicerådgivare blir du en viktig kontaktpunkt för våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Ansvara för bokning av service och reparationer
Hantera offertförfrågningar och försäkringsärenden samt se till att våra kunder får en trygg och professionell upplevelse.
Du arbetar aktivt och engagerat för att våra kunder skall bli nöjda med vårt sätt att lösa deras problem.
Att med kundfokus erbjuda kunderna våra kringtjänster är en viktig del i ditt dagliga arbete.
Vidare svarar du i telefon och håller kontakten med kunden under verkstadsbesöket för att informera om det som behöver åtgärdas på bilen och vid behov fungerar du som ett kundstöd samt erbjuder vägledning vid eventuella tekniska frågor.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har:
God administrativ förmåga och trivs i ett högt tempo.
God erfarenhet av kundfokuserad verksamhet.
Godkänd gymnasial utbildning.
Arbetet kräver att du har god datorvana.
Lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort (manuell växellåda).
Har du tidigare arbetet i systemen ELSA och Automaster är det meriterande.
Det viktigaste för denna tjänst är ditt driv och motivation för arbete. I rollen behöver du gilla att arbeta med positivt engagemang och energi ut mot kund, i ett stundvis högt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga och god närvaro. Om du har ett intresse för bilar och teknik eller är allmänt nyfiken att lära dig tror vi att du har lättare att sätta dig in i verksamheten samt hjälpa våra kunder genom deras verkstadsbesök på ett bra sätt. Du är även initiativtagande, strukturerad, positiv och flexibel inför olika arbetsuppgifter. Du har också en god samarbetsförmåga och bidrar med god stämning då vi är ett team som arbetar tätt tillsammans.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna Aslan via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
