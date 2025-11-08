Servicerådgivare Danderyd
2025-11-08
Är du en bilentusiast som har erfarenhet av fordonsbranschen, eller en servicerådgivare som är sugen på att ta dig an nya utmaningar? Då kan den här tjänsten vara något för dig! Arbetet som servicerådgivare kommer ha ett stort fokus på kundkontakt, och kommer även att vara ett återkommande område genom hela arbetet. Uppgifter kan vara: Hjälpa kunder med olika frågor om bildelar, till att rådgiva om olika servicejobb. Sköta administrativa uppgifter som att skapa arbetsordrar, till beställningar av reservdelar.Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
• Ta emot kunder vid in- och utlämning av fordon
• Upprätta kostnadskalkyler och ge prisuppgifter
• Kommunicera med tekniker för att följa upp arbetsorder
• Säkerställa att rätt reservdelar och tjänster erbjuds
• Ha löpande kontakt med kunder för att informera om status
• Administrera bokningar, offerter och fakturor
Vi söker dig som
• God systemvana inom något av följande system: (KOBRA, CABAS, WINASSIST).
• Har relativt god kunskap om reservdelar.
• Teknisk kunskap om personbilar.
• Strukturerat arbete.
• Manuellt B-körkort.Om företaget
Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom fordonsbranschen. Vi har nära samarbeten med flera stora verkstäder och bilåterförsäljare i Stockholms län.
Tjänsten är på heltid med arbetstider förlagda under dagtid, måndag till fredag.
Intervjuer genomförs löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Ersättning
