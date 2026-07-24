Servicerådgivare
Lion's Trucks AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-24
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Är du en erfaren servicerådgivare som brinner för kundservice och har dokumenterad erfarenhet av garantihantering? Vill du arbeta tillsammans med ett engagerat team där kundens upplevelse alltid står i centrum? Då kan det här vara din nästa möjlighet!
Din roll
Som servicerådgivare ansvarar du för att ta emot våra kunder, boka och planera verkstadsarbeten samt säkerställa en effektiv hantering av ärenden. Du arbetar nära både verkstadschef, tekniker och övriga kollegor, och ser till att kundens behov möts på bästa möjliga sätt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hantering av garantiärenden och kontakt med generalagent
Bokning och planering av service och reparationer
Skadeärenden mot försäkringsbolag
Fakturering och kontroll av inkommande fakturor
Administration av serviceavtal och övriga administrativa arbetsuppgifterPubliceringsdatum2026-07-24Profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete som servicerådgivare alt. kundmottagare inom fordonsbranschen, med särskilt fokus på att hantera garantier och försäkringsärenden.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, serviceinriktad och ha en god administrativ förmåga. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera kundkontakt med administration och problemlösning.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av system som KOBRA och CABAS (meriterande)
Goda kunskaper i Excel
Fordonsteknisk utbildning (meriterande)
Förmåga att planera, prioritera och skapa goda kundrelationer
Vi värdesätter en positiv inställning, samarbetsförmåga och viljan att ge det lilla extra för både kunder och kollegor.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med garantihantering
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
C- eller D-körkort
Ytterligare erfarenhet från fordonsbranschen
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete där du blir en del av ett engagerat team. Vi satsar på utbildning och utveckling, och ger dig möjlighet att växa inom företaget.
100% tillsvidareanställning (sex månaders provanställning)
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Varför välja oss?
Hos oss får du chansen att växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetare högt och erbjuder en arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas. Vi tror på att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas och göra skillnad varje dag.
Neoplan är en del av Svenska Neoplan som är generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernens huvudsakliga inriktning är service, försäljning, finansiering och transporter i buss- och lastbilsbranschen.
För ansökan, klicka på knappen nedan. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8124604-2115507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), https://www.mantruckandbusjobb.se
Knipplekullen 3 (visa karta
)
417 49 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Jobbnummer
10011167