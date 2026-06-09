Servicerådgivare
Jobway AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Är du en erfaren servicerådgivare som brinner för kundservice och har god vana av garantihantering inom fordonsbranschen? Vill du arbeta i ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stark laganda? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten där kvalitet, samarbete och trivsel står i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.
Som servicerådgivare är du länken mellan kunden och verkstaden. Du ansvarar för att skapa en professionell och smidig kundupplevelse genom hela processen – från bokning till färdigt arbete. Du arbetar nära verkstadschef, tekniker och övriga kollegor för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde och hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Hantering av garantiärenden och kontakt med generalagent
Bokning och planering av service och reparationer
Hantering av skadeärenden mot försäkringsbolag
Fakturering och kontroll av inkommande fakturor
Administration av serviceavtal och övriga administrativa uppgifter
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som servicerådgivare eller kundmottagare inom fordonsbranschen, gärna med erfarenhet av garantihantering och försäkringsärenden.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du trivs i en roll där du får kombinera administration med kundkontakt och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete som servicerådgivare inom fordonsbranschen
Dokumenterad erfarenhet av garantihantering
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande om du har erfarenhet av systemen KOBRA och CABAS
Hos oss får du ett varierat och ansvarsfullt arbete i ett stabilt och väletablerat företag. Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Hos oss får du bland annat:
Tillsvidareanställning på heltid
Individuell lönesättning
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning och vidareutveckling
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande – skicka in din ansökan redan idag! Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB är en del av Svenska Neoplan – generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernen är en väletablerad aktör inom buss- och lastbilsbranschen med verksamhet inom service, försäljning, finansiering och transporter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Kungens Kurvaleden 4 (visa karta
)
141 75 KUNGENS KURVA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar åt kund Kontakt
Rekryteringskonsult
Adam Wilander adam.wilander@jobway.se 0730536136 Jobbnummer
9954223