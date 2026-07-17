Serviceprojektör
Transtema Network Services AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Huddinge Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Huddinge
2026-07-17
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Nu söker vi en serviceprojektör som vill vara med och se till att nätet fungerar. På Transtema får du möjligheten att arbeta i ett nytänkande och växande bolag med stora möjligheter till utveckling. Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Som serviceprojektör kommer du att vara en central del i planeringen och genomförandet av serviceuppdrag och projekt i Storstockholm. Dina huvudsakliga ansvarsområden blir att ta fram tekniska lösningar, hantera tillståndsansökningar och gå igenom arbetshandlingar med berörda tekniker och underentreprenörer. Du följer upp dina uppdrag och har ansvar för budget, tidsplaner och resursplanering. Vid avrapportering ser du till att all dokumentation samlas i rätt system. Du kommer att göra kontroller ute i fält för att säkerställa att vi arbetar enligt våra uppdragsgivares krav, men ditt arbete kommer till största del att skötas från kontoret i Segeltorp. Hos oss blir du en del av ett team av engagerade och kompetenta kollegor.
Vi söker dig som har
Gymnasial utbildning inom teknik/elteknik
Kunskap om telekomnätets uppbyggnad
Minst ett par års erfarenhet av fiberprojektering, gärna i Skanovas och/eller Global Connects nät
Projektering av flytt av ledningsstråk (med både koppar- och optokablar)
B-körkort
Kunskap inom Microsoft Office (Office 365)
Vana av att arbeta i diverse stödsystem såsom Evy och SPIV (Span)
Erfarenhet av Arbete på väg, utmärkningsansvarig
Det är meriterande om du har
Bas P/U-utbildning
Entreprenadjuridik och miljöbestämmelser
Robust fiber
Projektledning och projektstyrning
Vem är du? Som person är du handlingskraftig, visar vilja och engagemang. Du är duktig på arbetsstrukturering och planering samt på att ta initiativ och driva projekt framåt. För att lyckas i rollen är du affärsmässig och en kreativ förhandlare och har en mycket god förmåga att bygga kontaktnät, internt likväl som externt, samt kan förstå och svara upp mot intressenters krav och önskemål. Du har en analytisk förmåga, gillar att lösa problem, och kan se såväl helheten som detaljerna.
Vi ser gärna att du har god social kompetens och intresse av att arbeta med olika typer av människor. Då du kommer spela en viktig roll i kommunikationen gentemot såväl kollegor som kunder är det viktigt att du är kommunikativ och talar flytande svenska.
Om oss Du kommer vara anställd på Transtema Network Services AB, som är ett helägt dotterbolag inom Transtemakoncernen. Transtema Network Services är en marknadsledande leverantör av fälttjänster inom kommunikationsinfrastruktur i Sverige och ansvarar för installation, underhåll samt drift över hela landet.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter - våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt engagemang.
Våra medarbetare är vår största tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi har en värderingsstyrd företagskultur och arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att erbjuda en trygg arbetsplats för alla. Vi erbjuder en utvecklande miljö, ett omväxlande arbete och möjlighet till kompetensutveckling. Vår kultur genomsyras av våra värdeord - att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar.
Vi på Transtema tror att mångfald bidrar till en mer dynamisk och kreativ arbetsmiljö som gör att fler trivs på jobbet. Vi hoppas därför att du som söker, med din bakgrund och kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Övrig information Transtema som företag arbetar och levererar tjänster till samhällsviktiga aktörer och verksamheter. Mot bakgrund av detta kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll av alla som avses anställas. För vissa roller och uppdrag som så kräver kommer även säkerhetsprövning med registerkontroll enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585) förekomma. Slumpmässiga drog- och alkoholtester genomförs på våra arbetsplatser.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Jessica Aguilera, områdeschef på mail: jessica.aguilera@transtema.com
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8086028-2105906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transtema Network Services AB
(org.nr 556884-7676), https://karriar.transtema.com
Källängsvägen 5 (visa karta
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141 71 SEGELTORP Arbetsplats
Transtema Sverige Jobbnummer
10005735