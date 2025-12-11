Servicepersonal Växjö City
2025-12-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
OM OSS
Kaizu är ett nytt sushikoncept med en vision av att skapa något fräscht, roligt och lite oväntat. Målet är att skapa ett starkt första intryck med något coolt, annorlunda och oförglömligt. Namnet Kaizu betyder "sjökarta" och används för att upptäcka och navigera. Det är en perfekt beskrivning av vårt varumärke som syftar till upptäckter, smaker och att ta sig an nya territorium.
VAD SÖKER VI?
Vi söker dig som vill bli ansiktet utåt för vår nya sushirestaurang och ge våra gäster en upplevelse med det där lilla extra. Är du serviceinriktad, positiv och trivs i ett fartfyllt arbete? Då kan du vara helt rätt för oss!Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar i restaurang och vid telefon
Servera mat och ge gästerna ett varmt och professionellt bemötande
Arbeta i kassa och hantera betalningar
Hålla rent och snyggt vid kassan, i matsal och serveringsområden
Samarbeta med köket för att säkerställa snabb och smidig service
Hålla koll på och packa ordrarKvalifikationer
Erfarenhet av service eller restaurang är meriterande, men inget krav
Du är positiv, social och har lätt för att skapa ett gott kundmöte med alltid ett leende på läpparna
Hög samarbetsförmåga och ett intresse för sushi och mat är något vi värdesätter
Noggrann och ansvarstagande även när det är mycket att göra
God svenska eller engelska. Fler språkkunskaper är meriterande
Vi erbjuder
En trevlig och utvecklande arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangbranschen
Härlig arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till info@kaizu.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@kaizu.se Arbetsgivarens referens
