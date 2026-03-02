Servicepersonal till The Holly Bush Pub/Bar
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telge Restauranger AB i Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på The Holly Bush söker nu en engagerad och serviceinriktad person till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en pub/barmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering
Har tidigare grundläggande erfarenhet av arbete inom bar
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder:
En anställning som omfattar ca 75-100%
En anställning med start 1 april
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster
Upplärning och utbildning på plats i verksamheten
Skicka in ditt CV med bild och berätta varför just du passar hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Mail
E-post: hollybushsodermalm@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
(org.nr 559032-8380)
Götgatan 82 (visa karta
)
118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Holly Bush Jobbnummer
9771818