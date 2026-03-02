Servicepersonal till The Holly Bush Pub/Bar

Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-02


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Telge Restauranger AB i Stockholm, Södertälje eller i hela Sverige

Vi på The Holly Bush söker nu en engagerad och serviceinriktad person till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en pub/barmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering
Har tidigare grundläggande erfarenhet av arbete inom bar
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Vi erbjuder:
En anställning som omfattar ca 75-100%
En anställning med start 1 april
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster
Upplärning och utbildning på plats i verksamheten

Skicka in ditt CV med bild och berätta varför just du passar hos oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Mail
E-post: hollybushsodermalm@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Telge Restauranger AB (org.nr 559032-8380)
Götgatan 82 (visa karta)
118 62  STOCKHOLM

Arbetsplats
Holly Bush

Jobbnummer
9771818

Prenumerera på jobb från Telge Restauranger AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Telge Restauranger AB: