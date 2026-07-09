Servicepersonal till eveo
Eveo AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Strängnäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Strängnäs
2026-07-09
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Eveo är ett hemtjänstbolag som med engagemang och kunskap arbetar för bästa möjliga omsorg för våra äldre. Med anledning av tillväxt i verksamheten söker vi nu fler medarbetare till vår verksamhet i Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen.
Som servicepersonal hos Eveo blir du en viktig del i ett engagerat team där kundens trygghet, självbestämmande och välbefinnande står i centrum. Du arbetar nära både kunder och kollegor för att skapa en vardag fylld av omtanke och respekt.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Praktisk hjälp i hemmet till expempel: städning, tvätt och renbäddning.
Vara behjälplig vid ledsagning.
Avlösning i hemmet.
Aktiviteter av olika slag.
Övriga arbetsuppgifter kan förekomma.Kravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Flexibilitet att kunna förflytta sig mellan kunder i hela området.
Noggrann och med en hög känsla för service och social kompetens
Grundläggande datorkunskap/datorvana för dokumentation.
Erfarenhet av städ i hemmiljö.
Körkort B är ett krav
Cykelvana
Omfattning och arbetstid
Deltid
Arbetstider dagtid vardagar.
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor
Introduktion och stöd i arbetet samt möjlighet till kompetensutveckling.
En chans att göra skillnad varje dag i människors liv
Kontinuerlig handledning och tydlig ledning lokalt
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Vid kallad intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Skicka din ansökan och CV så snart som möjligt — urval sker löpande. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund och strävar efter en inkluderande arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043106-2095282". Arbetsgivare Eveo AB
(org.nr 556778-1686), https://eveo.teamtailor.com
Trädgårdsgatan 23 (visa karta
)
645 31 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eveo Jobbnummer
9998605