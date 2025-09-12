Servicepersonal Linköpings slott (matsal)
2025-09-12
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Anställningen är som servicepersonal vid behov till Linköpings slott med inriktning matsalsarbete.
Vi söker cirka 8 till 12 personer. Det är en timavlönad behovsanställning vilket innebär tillfälligt arbete vid särskilda tillfällen, mestadels under kvällstid. Behovet varierar över tid. Denna anställning bör därför inte uppfattas som huvudsaklig försörjning för sökande. Ramavtalet sträcker sig över en period på tre år. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock tidigast 2026-01-01.
Du kommer att tillhöra Enheten för ledningsstöd, lokaler och service inom avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten arbetar med olika typer av stöd till länsstyrelsens ledning och till myndighetens enheter och medarbetare.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med husföreståndare och andra kollegor tillhandahålla service i form av servering och lokalvård i den kulturhistoriska miljön på Linköpings slott. Mest frekvent består arbetsuppgifterna i att stå för ett gott värdskap, duka, servera samt återställa lokaler och utensilier i samband med landshövdingens representationsmåltider vid Linköpings slott. Viss skötsel av slottets köksträdgård kan också bli aktuellt.
Ska-krav för tjänsten:
- du har minst fem års erfarenhet av dukning, servering av mat och dryck samt diskhantering vid små och stora måltidsarrangemang.
- du har erfarenhet av lokalvård i motsvarande kulturhistorisk miljö som Linköpings slott, det vill säga med äldre inredning och sköra föremål.
- du har också god förståelse för etikettsregler, vilket även innebär att du förstår betydelsen av och värnar om vikten av integritet.
- du har ett representativt och förtroendeingivande intryck.
- du talar svenska obehindrat
- du kan förstå och föra en enklare konversation på engelska.
Som person:
- är du serviceinriktad, detta genom att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
- är du kvalitetsmedveten, detta genom att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
- har du hög samarbetsförmåga genom att du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
- är du lojal, detta genom att du uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål. policyer och riktlinjer. Du tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad.
- är du stabil, detta genom att du är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Vill du veta mer kontakta:
- för rekryteringsfrågor kontakta enhetschef, Linda Berglund, telefon: 010-223 52 21.
- för frågor om arbetets innehåll kontakta husföreståndare residenset Linköpings slott, Daniel Blomqvist, telefon 010-223 52 30.
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.com.
Ansökan ska ha inkommit senast 2025-10-17, ange ref nr: 14872.
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Timlön
