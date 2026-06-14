Servicepersonal
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2026-06-14
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Servicepersonal (75%) – Fika & Wine, Gamla Stan
Om jobbet
Är du serviceminded, trygg i din roll och tycker om människor, tempo och kvalitet?
Då kan du vara Fika & Wine's nya teammedlem.
Fika & Wine är ett svenskt restaurangkoncept beläget på Österlånggatan 26 i hjärtat av Gamla Stan. I våra anrika 1500-talsvalv möts svensk mattradition, fika och dryckeskultur i en varm och modern miljö.
Hos oss serveras klassisk svensk husmanskost, väl utvalda viner, svensk öl, svensk sprit och cocktails med nordisk profil. Vi arbetar i största möjliga mån med svenska producenter och svenska råvaror, både i köket och bakom baren.
Våra gäster består av allt från stammisar och grannar till internationella besökare, middagssällskap, företagsgrupper och privata event. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker nu en serviceinriktad medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som servicepersonal hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar nära både gäster och kollegor för att säkerställa en personlig, professionell och välkomnande service.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Gästbemötande och värdskap
• Servering av mat och dryck
• Kassaarbete
• Hantering av bokningar och gästförfrågningar
• Arbete i Waiteraid
• Förberedelser inför service
• Samordning av större sällskap och event
• Stötta teamet under lunch-, kvälls- och helgservice
• Vid behov ta ansvar för serviceflödet och agera hovmästare
För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar inom verksamheten.
Vi tror att du:
• Är social, trygg och strukturerad
• Har energi, tempo och god simultankapacitet
• Tycker om människor och genuint bra service
• Är självgående och ansvarstagande
• Har ett öga för detaljer och gästupplevelse
• Trivs i en levande miljö där tempot varierar
• Tycker om att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
KRAV
• Minst 3 års erfarenhet av serviceyrke
• Erfarenhet av servering
• God svenska i tal
• Lösningsorienterad och positiv inställning
• God datorvana
MERITERANDE
• Erfarenhet av à la carte-service
• Erfarenhet av hovmästarroll
• Erfarenhet av Waiteraid eller liknande bokningssystem
• Kunskap om ansvarsfull alkoholservering
• Intresse för vin, mat och dryck
• Sommelierutbildning
VI ERBJUDER
• En unik arbetsplats i hjärtat av Gamla Stan
• Ett familjärt och engagerat team
• Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
• En trivsam och varm arbetsmiljö
• Härliga gäster från hela världen
• Arbete i en verksamhet med tydlig identitet och höga ambitioner
• Möjlighet att vara med och påverka när verksamheten växer
Anställningsvillkor
• Omfattning: 75%
• Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgpass enligt schema
• Tillträde: Omgående
Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Skicka din ansökan till:rekrytering@cafefika.se
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"Servicepersonal – Fika & Wine"
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: rekrytering@cafefika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Fika Stockholm AB
(org.nr 559081-1203)
Österlånggatan 26 (visa karta
)
111 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Fika and Wine Jobbnummer
9962596