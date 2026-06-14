Servicepersonal

Café Fika Stockholm AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-14


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Servicepersonal (75%) – Fika & Wine, Gamla Stan

Om jobbet

Är du serviceminded, trygg i din roll och tycker om människor, tempo och kvalitet?

Då kan du vara Fika & Wine's nya teammedlem.

Fika & Wine är ett svenskt restaurangkoncept beläget på Österlånggatan 26 i hjärtat av Gamla Stan. I våra anrika 1500-talsvalv möts svensk mattradition, fika och dryckeskultur i en varm och modern miljö.

Hos oss serveras klassisk svensk husmanskost, väl utvalda viner, svensk öl, svensk sprit och cocktails med nordisk profil. Vi arbetar i största möjliga mån med svenska producenter och svenska råvaror, både i köket och bakom baren.

Våra gäster består av allt från stammisar och grannar till internationella besökare, middagssällskap, företagsgrupper och privata event. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker nu en serviceinriktad medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Publiceringsdatum
2026-06-14

Om tjänsten
Som servicepersonal hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar nära både gäster och kollegor för att säkerställa en personlig, professionell och välkomnande service.

Arbetsuppgifter inkluderar:

• Gästbemötande och värdskap
• Servering av mat och dryck
• Kassaarbete
• Hantering av bokningar och gästförfrågningar
• Arbete i Waiteraid
• Förberedelser inför service
• Samordning av större sällskap och event
• Stötta teamet under lunch-, kvälls- och helgservice
• Vid behov ta ansvar för serviceflödet och agera hovmästare

För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar inom verksamheten.

Vi tror att du:

• Är social, trygg och strukturerad
• Har energi, tempo och god simultankapacitet
• Tycker om människor och genuint bra service
• Är självgående och ansvarstagande
• Har ett öga för detaljer och gästupplevelse
• Trivs i en levande miljö där tempot varierar
• Tycker om att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö

KRAV

• Minst 3 års erfarenhet av serviceyrke
• Erfarenhet av servering
• God svenska i tal
• Lösningsorienterad och positiv inställning
• God datorvana

MERITERANDE

• Erfarenhet av à la carte-service
• Erfarenhet av hovmästarroll
• Erfarenhet av Waiteraid eller liknande bokningssystem
• Kunskap om ansvarsfull alkoholservering
• Intresse för vin, mat och dryck
• Sommelierutbildning

VI ERBJUDER

• En unik arbetsplats i hjärtat av Gamla Stan
• Ett familjärt och engagerat team
• Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
• En trivsam och varm arbetsmiljö
• Härliga gäster från hela världen
• Arbete i en verksamhet med tydlig identitet och höga ambitioner
• Möjlighet att vara med och påverka när verksamheten växer

Anställningsvillkor

• Omfattning: 75%
• Arbetstider: Dag-, kvälls- och helgpass enligt schema
• Tillträde: Omgående

Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till:

rekrytering@cafefika.se

Märk ansökan med:

"Servicepersonal – Fika & Wine"

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: rekrytering@cafefika.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Café Fika Stockholm AB (org.nr 559081-1203)
Österlånggatan 26 (visa karta)
111 31  STOCKHOLM

Arbetsplats
Fika and Wine

Jobbnummer
9962596

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