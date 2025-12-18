ServiceNow-utvecklare till Sopra Steria
2025-12-18
Sopra Steria är Europas ledande konsultföretag inom ServiceNow och digital transformation. Vi hjälper företag och organisationer att effektivisera sina verksamheter genom innovativa teknologilösningar. Med fler än 4000 ServiceNow-experter besitter vi marknadens största och mest framstående ServiceNow-team där får du möjligheten att arbeta med dem mest spännande projekten samt utvecklas i en dynamisk och framåtlutad arbetsmiljö. Nu tar vi nästa stora kliv och satsar ännu hårdare på vår ledande position inom ServiceNow. Hos oss får du chansen att vara med och driva utvecklingen framåt, forma framtidens lösningar och göra verklig skillnad. Vill du vara en del av vårt ledande team?
Om rollen:
Vi söker en driven ServiceNow-utvecklare som vill vara med och skapa skräddarsydda digitala lösningar för våra kunder. I denna roll kommer du att arbeta med utveckling, konfiguration och anpassning av ServiceNow-plattformen, med fokus på att effektivisera och automatisera affärsprocesser. Du kommer arbeta i teamleveranser tillsammans med experter som utvecklar innovativa lösningar baserade på ServiceNow och low-code-teknologier.Arbetsuppgifter
- Utveckla och konfigurera ServiceNow-applikationer och arbetsflöden.
- Implementera low-code/no-code-lösningar med hjälp av ServiceNow App Engine.
- Anpassa och optimera affärsprocesser genom automation och integrationer.
- Samarbeta med kunder och interna team för att identifiera och lösa affärsutmaningar.
- Följa best practices och säkerställa kvalitet i kod och konfiguration.
För att lyckas i rollen ser vi att du bör ha:
- Minst 3 års erfarenhet av utveckling i ServiceNow eller andra low-code-plattformar.
- Kunskap i JavaScript och webbutveckling (HTML, CSS).
- Förståelse för olika ServiceNow-moduler och certifiering inom plattformen är starkt meriterande.
- Förmåga att analysera och förbättra affärsprocesser med hjälp av teknik.
- En stark vilja att utvecklas och arbeta i en konsultroll.
- Flytande svenska och engelska i tal samt skrift.
Vi erbjuder:
- En spännande arbetsmiljö hos Europas ledande ServiceNow-konsultbolag.
- Möjlighet att arbeta med innovativa lösningar och den senaste tekniken.
- Kompetensutveckling genom certifieringar, utbildningar och mentorskap.
- Hybrid arbetsmodell samt konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Om ServiceNow-teamet på Sopra Steria:
Sopra Steria är Nordens ledande expert inom ServiceNow - vi har den största och mest specialiserade kompetensen på marknaden. Som ElitePartner till ServiceNow levererar vårt starka och sammansvetsade team omfattande och högkvalitativa lösningar, där flera av våra erfarna ServiceNow-konsulter samarbetar för att maximera värdet för våra kunder. Vi drivs av innovation, samarbete och kunskapsutbyte - tillsammans sätter vi nya standarder och skapar framtidens digitala lösningar. Vill du arbeta med de bästa? Då är Sopra Steria platsen för dig.
Om Sopra Steria:
Sopra Steria är en av Europas ledande aktörer inom digital transformation, med över 60 000 medarbetare i mer än 30 länder globalt. Vi driver innovation och hjälper företag och organisationer att effektivisera, utvecklas och skapa långsiktigt värde genom banbrytande teknologilösningar.
Hos oss arbetar de främsta experterna inom sina områden i en dynamisk och framtidsorienterad miljö där samarbete, nytänkande och teknisk spetskompetens står i centrum.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av vårt framstående team, ansök genom att ladda upp ditt CV. Kontakta gärna ansvarig rekryterare, Teodor Nellvik (teodor.nellvik@soprasteria.com
) eller Business Owner Mikael Kroglund (mikael.kroglund@soprasteria.com
), för eventuella frågor om tjänsten.
På Sopra Steria ställer vi höga krav på både kompetens och säkerhetsmedvetenhet hos våra medarbetare. Innan en eventuell anställning kommer du därför att genomgå en bakgrundskontroll, och vid intervju behöver du kunna uppvisa giltig legitimation.
