Servicemontör svets Karlstad VS
Bravida Sverige AB / VVS-jobb / Karlstad Visa alla vvs-jobb i Karlstad
2025-10-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravida Sverige AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Filipstad
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du en självgående och lösningsfokuserad VS-montör med hög servicekänsla? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Karlstad! Bravida expanderar och vi behöver nu förstärkning för att möta efterfrågan. Välkommen med dig ansökan!
Ditt nya jobb
Som VS-montör på Bravida arbetar du självständigt i många olika typer av serviceuppdrag och mindre entreprenader. Ingen dag är den andra lik! I jobbet kommer du att planera, samordna och utföra service åt våra olika kunder. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av:
• Service inom VS-installationer.
• TIG svetsning av svartrör på fjärrvärmeutbyten.
• Daglig kontakt med våra kunder.
• Utredningar/felsökningar och åtgärdsförslag.
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschregler och tidsramar.
• Hantera materialbeställningar och resursplanering för projekten.
• Följa upp och rapportera projektets framdrift till ledningen.
• Vara en aktiv del i att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Vi söker dig som
• Har yrkesbevis som certifierad VS-montör och godkänd Säker Vatten-utbildning
• Har god datorvana då vi behandlar allt administrativt via dator
• Innehar B-körkort
• Svets och lödlicens
Som person är du självgående och prestigelös. Du trivs med ansvar, är noggrann och lösningsorienterad. Det är viktigt för oss att du har en positiv inställning och ett öppet sinne. För dig är det naturligt att hjälpas åt i teamet där du har kunden i fokus.
Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
Vi erbjuder dig:
• El-servicebil.
• En tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• Möjligheten att bli en del av ett engagerat och professionellt team.
• Friskvård och massage.
• Pensionsavtal.
• Vidareutbildning
• Utvecklingsmöjligheter
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag.
Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Varmt välkommen med din ansökan senast 24 november 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 14 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Kontakt
Avdelningschef Karlstad VS
Niklas Bjursell niklas.bjursell@bravida.se 0702784312 Jobbnummer
9581967