Servicemontör Skaraborg
2025-11-14
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
, Götene
, Skövde
, Trollhättan
, Karlstad
Vi på Assemblin VS växer och söker nu en erfaren rörmontör till vår filial i Skaraborg. Hos oss jobbar du i ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och god teamkänsla. Vi arbetar med både större och mindre projekt inom värme och sanitet.
Vi söker dig som:
Är certifierad rör-/VS-montör
Har erfarenhet från branschen
Är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att lösa problem
Har B-körkort och viss datorvana
Installation av VS-system
Kvalitetssäkra arbetet
Hålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Samarbeta med kollegor och kunder
Skicka in din ansökan via vår hemsida så snart som möjligt, dock senast 2025-12-15.
Frågor? Kontakta filialchef Magnus Hellberg: 010-475 25 59.
Välkommen med din ansökan!
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Detta är ett heltidsjobb.
Filialchef
Magnus Hellberg magnus.hellberg@assemblin.se 0104752559
