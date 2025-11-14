Servicemontör Skaraborg

Assemblin VS AB / VVS-jobb / Lidköping
2025-11-14


Visa alla vvs-jobb i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Assemblin VS AB i Lidköping, Götene, Skövde, Trollhättan, Karlstad eller i hela Sverige

Servicemontör till Assemblin VS Skövde eller Mariestad
Vi på Assemblin VS växer och söker nu en erfaren rörmontör till vår filial i Skaraborg. Hos oss jobbar du i ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och god teamkänsla. Vi arbetar med både större och mindre projekt inom värme och sanitet.
Vi söker dig som:

Är certifierad rör-/VS-montör


Har erfarenhet från branschen


Är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att lösa problem


Har B-körkort och viss datorvana


Publiceringsdatum
2025-11-14

Dina arbetsuppgifter

Installation av VS-system


Kvalitetssäkra arbetet


Hålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen


Samarbeta med kollegor och kunder


Så ansöker du
Skicka in din ansökan via vår hemsida så snart som möjligt, dock senast 2025-12-15.
Frågor? Kontakta filialchef Magnus Hellberg: 010-475 25 59.
Välkommen med din ansökan!
(OBS! Vi undanber oss samtal från rekryterings- och annonssäljare.)

Ersättning
Fast månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Assemblin VS AB (org.nr 556053-6194), https://www.assemblin.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Assemblin VS

Kontakt
Filialchef
Magnus Hellberg
magnus.hellberg@assemblin.se
0104752559

Jobbnummer
9605787

Prenumerera på jobb från Assemblin VS AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Assemblin VS AB: