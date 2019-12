Serviceminded Office Manager - Young Talents Of Sweden AB - Receptionistjobb i Stockholm

Young Talents Of Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm2019-12-21Brinner du för service och vill fortsätta att utvecklas i en professionell miljö som kontorsansvarig? Är du dessutom en ordningsam person som gillar att få saker gjorda? Önskar du ha en social och varierande roll? Då har vi tjänsten för dig!Vi söker för vår kunds räkning, Linder & Partners, dig som trivs med att hålla i trådarna på kontoret. I rollen som Office Manager kommer du att vara en nyckelperson när det kommer till att skapa trivsel på arbetsplatsen.I rollen kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, såsom:Se till att receptionen och övriga delar av lokalen är välskött samt att besökare och medarbetare känner sig välkomnaAnsvara för inköp av förbrukningsvaror Ta hand om inkommande och utgående postBehjälplig vid bokning av konferensrumStötta kollegor i administrativa uppgifterÄr detta du?Vi söker dig som är en glädjespridare på arbetsplatsen och har en stor känsla för service. Du är stresstålig, noggrann och strukturerad.Du har dessutom:erfarenhet av administrativt arbeteerfarenhet av kundkontaktgoda språkkunskaper i svenska och engelskaOm vår kundLinder & Partners ger rådgivning till företag och anställda inom pensioner och försäkringar. Kunderna är både små och stora företag och dess anställda samt egna företagare, vd:ar och nyckelpersoner på alla typer av företag. Linder & Partners skiljer sig från många andra företag i branschen då de sedan start arbetat mot arvoden. Detta var de först med att göra i Sverige när de startade för 30 år sedan med målet att hjälpa fler kunder till bra lösningar. Kundfokus och bra sammanhållning genomsyrar verksamheten. Företaget består idag av nästan 30 medarbetare.Vi svarar gärna på dina frågorI denna rekrytering samarbetar Linder & Partners med Talents of Sweden. För frågor om tjänsten kontakta rekryterare Ida Jansson på telefon 070 416 40 95 eller på mejl ida.jansson@talentsofsweden.se . Ansök till tjänsten genom att skicka in ditt CV eller dela din Linkedin profil, vi önskar inte att ta del av personligt brev. Vi intervjuar löpande.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2019-12-21Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-31Young Talents Of Sweden AB5017175