Serviceminded nattvärd

Lawema AB / Receptionistjobb / Sigtuna
2026-07-23


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Vi söker dig som brinner för service. Du måste vara noggrann, gilla att arbeta och lösa problem självständigt. Du måste ha lätt för att samarbeta med så väl gäster som kollegor. Flexibel samt punktlig och ordningsam. Då vi serverar alkohol, måste Du ha fyllt 20 år In och utcheck, övriga datorrutiner ,servering, rondering, mycket möblering, städning , förberedelse av frukost samt övriga , på hotell, förekommande arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: jobb@lawema.se

Arbetsgivare
Lawema AB (org.nr 556547-2114)
Sigtuna (visa karta)
193 00  SIGTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10010338

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