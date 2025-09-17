Serviceminded kundservicemedarbetare sökes på deltid!
Brinner du för att erbjuda kunder kvalitativ service med det där lilla extra? Vill du bidra med att skapa en enklare vardag genom att göra bredband- och energitjänster tillgängligt för alla? Då har vi extrajobbet för dig!
Företaget driver utveckling i samarbete med samhället och ger tillbaka i olika former - exempelvis återinvestering, sponsring och kunskapsbildning. Detta är en arbetsplats där medarbetaren står i centrum. Självständighet, korta beslutsvägar och delaktighet är för dem en självklarhet. Deras arbete har stort fokus på långsiktighet och hållbarhet.
Som kundservicemedarbetare kommer du ha en bred roll kopplat till kunders behov och ärende, exempel på arbetsuppgifter är följande:
• Service främst via telefon men även mejl, chatt och fysiska möten.
• Vid behov slussa kunderna vidare till rätt avdelning.
• Vägleda och besvara frågeställningar kopplat till bl.a. fakturor, bredband, internet, el och TV-tjänster.
• Hantera olika typer av samtal och människor, anpassa dig efter mottagaren.
• Registrera och hantera ärende i flera olika system.
Arbetstiderna är förlagda på veckans vardagar 08.00-16.30.
StudentConsulting söker nu dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning i form av studier eller arbete på minst 80% som vill arbeta på deltid.
DETTA SÖKER VI
Som person är du social och positiv och lägger stor vikt i ditt bemötande. Du är flexibel och anpassningsbar, du trivs i en föränderlig miljö och uppskattar att inte veta vad som komma skall. Du kan hantera olika typer av människor och anpassar dig efter mottagaren, du lägger ner den tid och energi som krävs på respektive kund. Samtidigt lägger de stor vikt vid tillgänglighet och du strävar därför alltid att återkomma till nästa kund och leverera efter önskemål så fort som möjligt. Du är effektiv samtidigt som du är prestigelös och hjälper till där det behövs ett extra handtag.
• Du är tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och kan arbeta heltid under sommaren (juni, juli och augusti).
• Du är student på minst 50% i åtminstone 1 år framöver. Alternativt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning med grad på minst 80%.
• Svenska flytande i tal och skrift.
Låter det som ett spännande jobb för dig? Välkommen med din ansökan!
Urvalet sker löpande och vi kommer tillsätta så fort vi finner rätt kandidater.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
