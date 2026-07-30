serviceminded it-supporttekniker
Randstad AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter en it-supporttekniker till en av våra kunder i centrala Stockholm. Här kommer du att hjälpa ett 60-tal användare på plats och tillsammans med kollegor i Göteborg även ca 200 användare via ärendehanteringssystem eller telefon. Vår kund har ett långsiktigt behov och på sikt finns stora möjligheter till anställning direkt hos kund.
Här kommer du att arbeta i primärt Microsoftmiljö (Win10/11, AD, SCCM och vanliga Officeapplikationer) men även med övriga företagsspecifika system.) Användarna kommer gärna förbi och ber om hjälp och råd och du kommer trots det geografiska avståndet arbeta nära dina kollegor i Göteborg.
Den här rollen är perfekt för dig som vill kombinera felsökning och problemlösning med de sociala bitarna av yrket, här värdesätter man den personliga servicen och proaktivt arbete med kvalitet.
om randstad digital
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
I den här rollen kommer du att arbeta både med onsite och remotesupport. Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har 1-2 års erfarenhet som it-supporttekniker och trivs på en 1st line nivå. Du har även gärna en utbildning inom IT.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som är service minded och gärna gör det där lilla extra. Du är duktig på att följa upp och se till så att användarna har fått den hjälp de efterfrågat. Du behöver tycka om att röra dig bland användarna och trivas med olika typer av arbetsuppgifter. En dag kanske du sätter upp arbetsstationer och drar kablar, en annan sitter du och onboardar nya användare eller felsöker en incident.
Som person behöver du också vara nyfiken och proaktiv med ett stort tekniskt intresse. Du behöver även vara socialt smidig och kunna läsa av situationer och människor.
Du behöver ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du bli godkänd i en bakgrundskontroll som görs av kund.
Vi letar efter dig som har kunskaper inom Microsoft Windows 10 och 11, Microsoft Windows Server, AD, Office, nätverk och SCCM. Du behöver även ha erfarenhet av ärendehanteringssystem och dokumentation.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a8d11ce2-f5be-49fd-8bcb-7ddbc7112004
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10016384